Reinventarea premierului Dăncilă

Trebuie percepută ca o schimbare de comportament, în contextul unor împrejurări apărute în viața internă a partidului și societății. Fenomenul este generat de evenimente politice și sociale derulate cu repeziciune, într-un interval de timp scurt, ostile sau favorabile PSD-ului și premierului. Deși programul de guvernare nu era cazul să facă obiectul campaniei electorale, scorul modest obținut de PSD la europarlamentare nu se datorează numai lui Dragnea, în calitate de președinte al partidului. Premierul și noua conducere trebuie să înțeleagă că în primul rând majoritatea electoratului este nemulțumită de prestația actualei guvernări PSD-ALDE. Pe de altă parte, eșecul moțiunii de cenzură, inițiată de Opoziție, sprijinită de preșe­dintele Iohannis și congresul PSD-ului au dus la concluzia că, în anumite condiții, partidul se poate reabilita, încât, pe scena politică, să rămână principala forță cu orientare socială, reală de stânga. Înainte de orice comentariu, care vizează politica pe plan intern a partidului, precizăm că reinventarea premierului, pentru instituțiile din U.E., este irelevantă și lipsită de importanță. În U.E, jocurile sunt făcute de țările mari și tari, care au în mână pâinea și cuțitul (Germania, Franța, Spania, Italia), au putere de decizie și la vîrful structurilor dețin funcții de conducere. Cîtă vreme sindromul M.C.V-ului (monitorizare, control, verificare) nu ne slăbește, în Justiție domnește haosul, iar legislația europeană se aplică în stil propriu și corupția în rândul politicienilor face ravagii, premierul Dăncilă nu are cum să dispună de argumentele necesare unor negocieri purtate în favoarea României. Nu văd în ce măsură premierul l-ar putea convinge pe Cioloș, viitor comisar european, să lucreze în interesul României, când președintele Franței E. Macron i-a oferit o slujbă pe cinste și o pâine bună de mâncat. În contextul noului P.E (Parlament European) iluziile și speranțele nu-și au locul. Cu noua configurație politică a grupului de europarlamentari români, numeric favorabilă Opoziției, în următorii cinci ani nu vom fi mai pro-europeni și U.E cu România nu va fi mai generoasă. Eliberată de sub tutela lui Dragnea, în plan intern,

d-na Dăncilă vrea să convingă că deține legitim puterea de decizie, are personalitatea și autoritatea necesare unui veritabil lider de partid. Foarte bine, numai că românii nu poartă grija disputelor dintre găștile din partid, nici a personajelor care urmează să plece din fruntea unor ministere și instituții ale statului. Practicile remanierilor și restructurărilor din sectoarele bugetare, supradimensionate și dominate de birocrație, sunt paleative și nu vor ameliora, fie și temporar, simptomele unor boli grave de care suferă întregul sistem bugetar. Un test al reinventării premierului ar putea da roade printr-o OUG, în măsură să elimine toate pensiile speciale și indemnizațiile, de care beneficiază pe nedrept unele categorii sociale. Pentru discriminările din Legea salarizării, Olguța Vasilescu ar trebui să recunoască faptul că a greşit profund. Deși doctorii sunt socotiți un fel de zei pământeni, nu înțeleg cum este posibil ca un rezident să aibă un salariu de cel puțin 4.000 lei, iar un profesor categoria I, cu peste 50 de ani vechime, cu grade didactice și salariu de merit, să beneficieze de o pensie de cel mult 2.600 lei. Am dat un exemplu sfidător, însă astfel de aberații se întâlnesc la tot pasul. Legat de pensiile speciale, a subminat principiul contributivităţii şi ar merita să „beneficieze” de un dosar penal.

O problemă nerezolvată rămâne relaţia instituţională a premierului cu viitorul Preşedinte al ţării. Un prezidenţiabil al PSD-ului, capabil să-l învingă pe Iohannis, pentru premier ar fi o victorie, care ar încheia conflictul instituţional provocat şi moştenit de pe vremea lui Băsescu. Cu Iohannis, inamic declarat al PSD-ului, doamna Dăncilă, în continuare va avea zile grele. Singura soluţie ar fi să se reinventeze, încît să nu-l bage în seamă, aşa cum pe vremuri, Tăriceanu a procedat cu Băsescu. Realitatea este că actuala Constituţie favorizează o mulţime de conflicte şi confuzii, iar în luarea deciziilor, instituţiile statului se suprapun şi problemele tot nerezolvate rămân. Nu-mi dau seama în ce măsură Premierul, Guvernul şi Parlamentul au interes în revizuirea Constituţiei, încît eventualele modificări să delimiteze clar atribuţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor statului. Atitudinea pacifistă, dialogul şi declaraţiile premierului, care încep să prindă contur şi să aibă logică sunt necesare, dar insuficiente. De la bunele intenţii la fapte concrete este cale lungă şi nu trebuie uitat că poporul nu mai este dispus să accepte populismul şi demagogia, care pe traseul programului de guvernare stau la pîndă. Nici nu este încîntat de salarii şi pensii majorate, pe bani luaţi cu împrumut, situaţie în care inflaţia şi preţurile au luat-o razna. Românii vor să trăiască mai bine însă încep să gîndească şi la viitorul ţării. Altfel, generaţiile următoare ne vor pune gând rău, că nu le-am lăsat o ţară prosperă, stabilă şi integră pe care am dorit-o după căderea „odiosului” comunism. Pînă la alegerile de anul viitor, conducerea PSD-ului are timp de reinventare şi reflecţie, frontul de lucru rămâne deschis şi cuprinde toate sectoarele societăţii. Dacă vor stabilitate şi eficienţă, pentru conducerea PSD-ului singura soluţie rămâne să-şi pună în mişcare voinţa politică. (prof. Vasile ILUT)