Alexia Hecico, stagii în Elveţia şi Italia, şi studii în America

După bronzul cucerit cu echipa României la Campionatul European de Alergare Montană şi locul 4 la individual, Alexia Hecico, sportivă legitimată la LPS Baia Mare, se pregăteşte în aceste zile în Elveţia, într-un campus internaţional, iar de acolo va merge într-un alt stagiu, în Italia. Alexia îşi concentrează deja atenţia pe Campionatul Mondial din Argentina, programat în luna noiembrie, dar şi pe trecerea la senioare începând cu anul viitor.

Făcând o retrospectivă a celor trei ani de juniorat în competiţiile de alergare montană, Alexia a contabilizat rezultate deosebite, transformate în 9 medalii, toate la concursuri de anvergură. În 2017, băimăreanca antrenată de mama sa, Ana Hecico, s-a clasat pe locul 1 cu echipa şi pe locul secund la individual la Campionatul Balcanic Under 20. La Cupa Mondială Under 18, tot în 2017, Alexia a cucerit bronzul la individual şi locul 4 cu echipa. Campionatul European Under 20 i-a adus locul 5 la individual şi locul 2 cu echipa, iar la Campionatul Mondial Under 20 poziţia 4 la individual şi aurul cu echipa. Anul 2018 a fost iarăşi unul prolific, cu trei medalii acontate. Locul 3 la individual şi locul 2 cu echipa în cadrul Campionatului Balcanic Under 20, poziţia 6 la individual şi locul 4 cu echipa în urma participării la Campionatul European Under 20, iar în cadrul Campionatului Mondial Under 20 Alexia s-a clasat pe locul 6 la individual şi medalie de bronz cu echipa. În acest an, Alexia Hecico a participat doar la Campionatul European Under 20, desfăşurat recent, unde s-a poziţionat pe locul 4 la individual şi pe locul 3 cu echipa.

După cele două stagii de pregătire din Elveţia şi Italia, Alexia va părăsi România în luna august şi îşi va continua studiile în Statele Unite ale Americii, urmând ca acolo să se pregătească şi pentru competiţiile viitoare.

Pe această cale, Alexia Hecico aduce mulţumiri în primul rând conducerii LPS Baia Mare, dlui director Adrian Gherghel, doamnei Carmen Săsăran, pentru încrederea şi sprijinul acordat. Totodată, mulţumiri şi colegilor de antrenament din Baia Mare şi Sighet, doamnelor şi domnilor antrenori de atletism din oraş pentru faptul că au încurajat-o şi susţinut-o necondiţionat, şi nu în ultimul rând tuturor celor care au crezut în ea.