Stephane Plantin, noul antrenor al secţiei masculine de handbal

Francezul Stephane Plantin va fi noul antrenor al echipei de handbal masculin CS Minaur Baia Mare. Acest lucru a fost anunțat inclusiv de ediția de vineri a cotidianului francez de sport, L’Equipe. Plantin, care antrena din 2014 echipa Nancy, din eșalonul secund din Franța, va prelua formația din Baia Mare, clasată pe locul 9 în ediția trecută a Ligii Zimbrilor.

Plantin s-a născut pe 16 decembrie 1971 la Lieu Vitry-sur-Seine și a jucat pe postul de extremă dreapta. Ca junior a activat la cluburile Stella Saint-Maur (1986), respectiv USM Gagny (1986-1989). A urcat mai apoi la echipa de seniori din Gany (1989-1994), după care a jucat pentru Spacer’s de Toulouse (1994-2006). Cu Toulouse a câștigat Cupa Franței (1998), a fost campion al Franței cu echipa de speranțe din Gagny (1988).

Are 76 de jocuri în echipa națională a Franței, cu care a câștigat titlul mondial în 2001. De asemenea, are un bronz la Jocurile Mediteraneene, iar în sezonul 1997/1998 a fost votat cea mai bună extremă dreapta din campionatul francez.

Cariera de antrenor a început-o în 2006/2007, ca secund la Fenix Toulouse Handball (Starligue). Mai apoi a fost manager, șeful Centrului de tineret și de dezvoltare de la SASP Fenix Toulouse (2007-2010). A continuat ca antrenor principal la diverse grupe de copii și juniori la Toulouse, pentru ca în perioada 2014-2019 să fie antrenor principal (manager) la Grand Nancy Metropole Handball (Proligue – liga secundă).

Stephane Plantin a declarat pentru site-ul clubului, minaur.ro: „Mă bucur să vin la Minaur. Am întrebat mai mulți prieteni români despre club și despre orașul Baia Mare. Știu că este un oraș care respiră handbal. Ador acest context și voi da totul, voi pune toată pasiunea mea, toate cunoștințele mele și determinarea, așa încât fiecare membru al clubului nostru, al orașului nostru și al fanilor noștri să fie fericit. România este o țară a handbalului, care a produs jucători reprezentativi și echipe care mi-au marcat tinerețea. Am avut șansa să joc împotriva unor jucători români sau alături de jucători români care au făcut istorie în acest sport. Am văzut mai multe meciuri din România în sezonul care a trecut. România nu include echipe precum PSG, Mont­pellier sau Nantes, dar multe grupări sunt în măsură să concureze cu celelalte echipe din Franța”. (minaur.ro)