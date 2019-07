Teresia Bolchiş Tătaru la 84 de ani

Cunoscută şi după pseudonimele D-na Apostrof şi Cecilia Costin, Teresia BOLCHIȘ TĂTARU ne trimite periodic mesaje din Augsburg-Germania, informîndu-ne despre activitatea sa literară.

„Dacă Bunul mă ține în formă cu… motorașul, în iulie 2019 fac 84 de ani! Aștept CUVÂNTUL, marele roman. Încă nu’l avem, deși se scrie mult, bine și mai puțin bine, munți de maculatură, dar și boabe de grâu, căci nu orice om care știe face o compunere este un scriitor, după cum nici oricine face versificații este un poet! Ce sunt eu? Un talant ai primt, ce’ai făcut cu el? Doamne, iată, nu l-am îngropat în Pământ de frica Ta, ci am muncit cum m’am priceput, de am mai câștigat unul! Asta’i tot și atât. Am dat 35 de titluri, în pregătire am altele două și încă două pentru copii. Din cele 35, şase cărţi pentru copii şi 2-3 romane, unul fiind Măriuca, echivalentul feminin al lui Ion al lui Liviu Rebreanu, cu destule similitudini de destin și valoare artistică, după cum spunea Ironim Muntean în Romanul Feminin Românesc, Tipo Moldova, Iași, 2013, pag. 35. Este totuși acesta marele roman? Ușor pe lângă. Aşteptăm!”

La mulţi ani din partea Graiului! (N.G.)