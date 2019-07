75 de absolvenţi de liceu au luat bacalaureatul după contestaţii

Rezultatele finale ale primei sesiuni a examenului naţional de bacalaureat s-au afişat, în judeţul Maramureş înregistrându-se o rată de promovare de 64,26%, cu peste două procente mai mare după rezolvarea contestaţiilor.

„Rata finală de promovare a primei sesiuni a examenului naţional de bacalaureat este, în Maramureş, de 64,26%. Comparativ, în anul 2018, rata finală a fost de 66,92%. În urma rezolvării contestaţiilor, la nivel de judeţ, au fost înregistrate încă două medii de zece, ambele obţinute de absolvenţi ai Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare. Pe tranşe de medii, situaţia finală arată astfel: între 6 şi 6,99 s-au înregistrat 551 de medii, între 7 şi 7,99 – 558, între 8 şi 8,99 – 589, iar între 9 şi 9,99 – 429. Astfel, au fost declaraţi reuşiţi 2.138 de candidaţi, în vreme ce 1.188 au fost respinşi. 204 candidaţi au fost respinşi cu medii”, a declarat prof. Antoneta Bolchiş, purtător de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş. Comparativ cu statistica de dinainte de contestaţii, 75 de absolvenţi de liceu au promovat examenul după rezolvarea cererilor de reevaluare a lucrărilor scrise. În ceea ce priveşte rata finală de promovare a fiecărei unităţi de învăţământ liceal din judeţ, ierarhia s-a modificat puţin. Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare se află în continuare în fruntea listei, cu cel mai ridicat procent de promovare – 99,49%. Pe locul doi se află Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare – cu 98,65%. Podiumul e completat de Liceul Teologic Penticostal Baia Mare cu o rată de promovare de 91,43%. În top 10 se mai află: 4. Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare – 91,89%; 5. Colegiul Naţional „Dra­goş Vodă” Sighetu Marmaţiei – 89,57%; 6. Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand” Sighetu Marmaţiei – 82,95%; 7. Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare – 88,61%; 8. Liceul Teoretic „Petru Rareş” Târgu Lăpuş – 78,29%; 9. Colegiul de Arte – 77,03%; 10. Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Baia Mare – 70,32%. La polul opus, cu rată de promovare zero au rămas trei licee din patru: fostul Liceu Tehnologic Repedea, fostul Liceu Tehnologic Ruscova şi Liceul Tehnologic Vişeu de Sus. Fostul Liceu Tehnologic Poienile de Sub Munte şi-a crescut procentul de promovare de la zero la 4,17% după rezolvarea contestaţiilor.