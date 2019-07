În Maramureş – Programul Bazna/Mangaliţa merge şi nu prea…

Programul de acordare în mod gratuit a purceilor din rasele Bazna şi Mangaliţa a debutat în anul 2018 și atunci s-a bucurat de interes din partea beneficiarilor. Singura problemă a constituit-o, la început, numărul mic de crescători de rasă pură din cele două rase tradiţionale. Pe parcurs, a apărut însă o altă problemă: valorificarea cărnii de către procesatori se face greu. Acesta este motivul pentru care programul nu s-a bucurat de un mare succes în Maramureş!

Pentru o mai bună funcționare a programului, Ministerul Agriculturii a decis ca în 2019 această schemă să fie permanent deschisă pentru înscriere. În consecinţă, furnizorii de purcei, crescătorii de porci şi procesatorii/alte persoane juridice, în baza cererii, pot solicita înscrierea în Programul Bazna/Mangaliţa, pe toată durata de desfă­șurare a acestuia, cu condiţia ca cererea de plată și documentele însoţitoare prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 9/2018 să se depună cu respectarea termenului prevăzut, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2020. În judeţul nostru, în 2019, s-au livrat mai puţin de 100 de purcei.

„Prin Programul Bazna-Mangaliţa, s-au livrat în acest an 50 de purcei, de la furnizor la patru crescători. Pe 1 iulie 2019, s-au livrat ultimii 10 purcei, în zona Maramureşului istoric. Este destul de puţin pentru potenţialul judeţului nostru, dar livrarea merge foarte greu. Anul trecut, spre exemplu, s-au livrat 141 de purcei. Jumătate dintre aceştia trebuie să se întoarcă la procesator. Din câţi s-au livrat anul trecut, s-a ajuns să se valorifice doar şapte capete. Aceste animale au avut peste 120 de kg şi au putut fi valorificate de procesator. Pe ceilalţi i-a achiziţionat tot procesatorul, în baza contractului încheiat, dar îi ţine la el în exploataţie, iar în funcţie de cum cere piaţa, aşa îi sacrifică şi îi procesează. De aceea n-au fost sacrificaţi toţi. Procesatorul şi-a respectat relaţiile contractuale, însă noi nu avem actul de încheiere a programului, în sensul că din două capete de porcine unul a ajuns să fie şi valorificat. Dar la momentul în care îi sacrifică şi îi vinde, vine cu dovada (factura) că a fost comercializat şi va fi plătit. Cred că pe timpul verii merge mai greu, deoarece oamenii consumă mai puţină carne de porc, dar sperăm ca de la toamnă încolo cererea să fie mai mare”, a explicat Virgil Ţînţaş, directorul executiv al Direcţiei Judeţene pentru Agricultură (DAJ) Maramureş.

Valorificarea cărnii de porc, o problemă

Programul este bun, însă se loveşte de anumite probleme. În Maramureş, spre exemplu, cea mai mare piedică o reprezintă comercializarea cărnii de către procesatori: „Problema mare e cu valorificarea cărnii. Anul trecut, a fost şi căderea aceea la preţul cărnii de porc, aceasta ajungând şi la 3,60-4 lei/kg în viu, iar el trebuia să dea 11 lei/kg de carnea provenită de la Bazna-Mangaliţa, conform contractului. Nu avea însă ce face, căci a semnat contractul, a fost obligat să meargă mai departe. Porcul trebuia preluat, că altfel nu se închidea programul. Însă s-a găsit calea aceasta: achiziţionează porcul la minimum 120 kg, dă banii, îl plăteşte şi îl ţine până găseşte piaţă de desfacere. Altă soluţie nu s-a găsit. El are adăpost autorizat, ţine animalele şi le poate creşte în continuare, astfel că porcul poate să ajungă la 150-160 de kg, iar când are oportunitatea de valorificare, îl sacrifică, procesează carnea şi apoi ne aduce documentul să se poată închide programul pe fiecare cap în parte”, a conchis Virgil Ţînţaş.

Ajutorul de minimis reprezintă practic purceii primiți cu titlu gratuit de către crescătorii de suine care își desfășoară activitatea în sectorul produc­ției primare, pentru aplicarea programului de susținere a producerii cărnii de porc din rasele Bazna și Mangalița, pentru creș­terea, îngrășarea și livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangalița către un procesator.