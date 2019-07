Finanţare pentru un nou bloc de locuinţe sociale la Şomcuta Mare

Administrația publică locală Șomcuta Mare mai face un pas în rezolvarea problemelor locuințelor sociale din comunitate. Zilele trecute, s-a semnat contractul de finanțare pentru realizarea unui nou imobil de locuințe sociale.

Astfel, un nou bloc de locuințe sociale va fi construit de Primăria Șomcuta Mare cu fonduri de la Ministerul Dezvoltării Regionale și de la bugetul local. „Blocul va avea 32 de apartamente și va fi amplasat pe strada Postei din Șomcuta Mare. Se impune realizarea unei astfel de investiții având în vedere numărul mare de solicitări de locuințe venite atât din partea tinerilor, cât și a persoanelor aflate în situații excep­țio­nale, dar și faptul că încercăm să stimulăm tinerii să rămână în localitate, să reducem migrația populației din zonă, să venim în sprijinul celor care se află în situații deosebite și au nevoie de o locuință. Acestea sunt doar o parte dintre motivele pentru care am depus docu­men­tația la Agenția Națio­nală pentru Locuințe și am făcut demersuri la Ministerul Dezvoltării Regionale pentru realizarea acestui imobil cu locuințe destinate închirierii”, a declarat Gheorghe Buda, primarul orașului Șomcuta Mare. El a mai spus că valoarea totală a investiției se ridică la 8.612.404 lei. Urmează să fie demarate procedurile de licitație pentru desemnarea constructorului, astfel încât lucrările să poată fi începute în acest an.