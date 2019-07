Activităţi antidrog în Sighetu Marmaţiei

Poliţiştii de prevenire nu sunt în vacanţă. După întâlnirea cu tinerii interesaţi de căutarea unei profesii de succes din Baia Mare, poliţiştii de prevenire de la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, însoţiţi de ofiţerul de la Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, s-au mutat la Sighetu Marmaţiei.

Considerând că fiecare trebuie să intervenim, în măsura posibilităţilor, fie că suntem părinţi, dascăli, psihologi, poliţişti sau cetăţeni de rând în informarea tinerilor cu privire la consecinţele consumului de droguri, specialiştii s-au întâlnit cu copiii instituţionalizaţi la Centrul de primire în regim de urgenţă din cadrul DGASPC Sighetu Marmaţiei.

Celor 30 de copii, cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani, le-au fost prezentate poveşti de viaţă reale ale unor consumatori de droguri, punându-se accent pe urmările devastatoare ale acestora asupra vieţii lor în general, asupra viitorului lor, acestea producând consecinţele grave în plan legal, fizic şi psihologic.

Scopul principal al discuţiilor cu copiii a fost acela de a-i ajuta să conştientizeze că, niciodată, drogul nu trebuie să fie o alegere atunci când doresc să experimenteze o stare de bine, că întotdeauna există alternative sănătoase şi că întotdeauna decizia este a lor.

Copiii au pus întrebări, au adus completări şi au vorbit deschis despre experienţele personale, ceea ce au văzut şi ceea ce au aflat ei de la alţi colegi. La final poliţiştii le-au urat mult succes în a găsi calea fericirii fără a apela la droguri!

Atenţie pe cine primiţi în casă!

Două tinere i-au „donat” unei bătrâne 200 de lei în schimbul a 10.000 de lei

Miercuri, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că, o femeie, din Baia Mare, a rămas fără o sumă importantă de bani, după ce a primit în casă două necunoscute.

Primele informaţii au relevat că femeia, de 80 de ani, a fost abordată de cele două necunoscute, în timp ce se afla în faţa uşii de acces în locuinţa sa, situată pe B-dul Unirii. Sub pretextul că doresc să-i ofere bani şi produse alimentare, victima le-a primit pe cele două în bucătărie. Una dintre ele i-a spus că doreşte să îi doneze 200 de lei şi i-a înmânat bătrânei 500 de lei, cerându-i să-i restituie restul de 300 de lei. Băimăreanca s-a dus într-o cameră, a luat un plic cu bani din care a luat 200 de lei pe care i-a dat tinerei.

După ce cele două „binevoitoare” au plecat, femeia şi-a dat seama că îi lipseşte plicul cu toţi banii pe care îi avea. Prejudiciul este de aproximativ 10.000 lei.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt şi continuă cercetările în vederea identificării autoarelor şi recuperării prejudiciului.

Poliţiştii atrag atenţia cetăţenilor să nu accepte „donaţii” de acest gen, care se bazează pe naivitatea potenţialelor victime şi ascund intenţii infracţionale evidente. În cazul în care la uşa dumneavoastră se prezintă persoane care vând, cumpără diferite produse sau vor să vă ofere diferite servicii sau să vă ofere gratis lucruri, evitaţi-le! În niciun caz nu le permiteţi accesul în locuinţă! Nu puţine au fost cazurile când, profitând de naivitatea unor persoane, diverşi „vânzători” de diferite bunuri, „donatori” au acţionat într-un moment de neatenţie al locatarului! (ex: până una dintre persoane îi prezenta victimei ceva produse, cealaltă „avea nevoie” de toaletă, şi profita pentru a sustrage diverse bunuri).

Reţinut pentru tâlhărie calificată

Poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Baia Mare au identificat şi reţinut un băimărean, bănuit de comiterea unei tâlhării. Cel în cauză a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul IPJ Maramureş.

Marţi, 16 iulie, un bărbat, domiciliat în comuna Satulung, a reclamat faptul că, luni seara, în timp ce se afla pe o bancă din zona Semilună, din Baia Mare, o persoană necunoscută i-a smuls telefonul de la ureche iar apoi i-a sustras prin violenţă 100 de lei.

Activităţile de cercetare şi documentare au dus la identificarea unui băimărean, de 33 de ani, bănuit de comiterea faptei. În baza probatoriului administrat, acesta a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează a fi prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Prejudiciul, în valoare de 900 lei, a fost recuperat, iar poliţiştii continuă cercetările în vederea documentării întregii activităţi infracţionale a celui în cauză.