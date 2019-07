Finanţarea reabilitării şi modernizării spitalului din Cavnic

Guvernul României prin Ministerul Sănătăţii şi-a dat acordul de principiu pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare şi extinderea Spitalului de Psihiatrie Cavnic”. Proiectul are o valoare estimată de 8 milioane de lei. Finanţarea cheltuielilor de investiţii se face prin accesarea Programului Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, subprogramul Unităţi Sanitare din mediul urban.

Acesta este derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin CNI, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii în vigoare. Paula Leş, managerul interimar al Spitalului de Psihiatrie Cavnic, ne explica în urmă cu câteva săptămâni de ce aparatură are nevoie unitatea medicală pe care o conduce: „Noi am solicitat aparatură pentru laboratorul de analize medicale, pentru secţia de psihiatrie, compartimentul de îngrijiri paliative, medicină internă, laboratorul de recuperare medicală, medicină fizică şi balneologie şi pentru camera de gardă. Acestea le avem noi în dotarea spitalului pe secţii şi compartimente şi pentru fiecare am considerat că este necesar şi avem nevoie de un anumit aparat medical. Aparatura medicală existentă este învechită şi este nevoie de alta, performantă. Pentru laboratorul de analize, ultimii bani alocaţi din fondurile ministerului au fost în anul 2007! Deci ar fi imperios necesar o aparatură nouă. Asta cu atât mai mult cu cât spitalul nostru deserveşte un judeţ întreg, nu doar căvnicarii. În acest moment, toate locurile sunt ocupate, adică 80 de paturi, iar majoritatea pacienţilor nu sunt din Cavnic”.