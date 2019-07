Parastas în amintirea duhovnicului maramureşean, părintele Lavrentie Şovre

“A lăsat ca moştenire duhovnicească: însăşi viaţa sa”

De sărbătoarea Sfântului Mare Proroc Ilie Tesviteanul, în 20 iulie, se împlinesc 17 ani de dor după unul din marii duhovnici ai neamului românesc, părintele Lavrentie Şovre de la Mănăstirea Frăsinei. Născut în Maramureş, părintele Lavrentie şi-a îndeplinit cu dragoste şi cu smerenie chemarea monahală la care a fost chemat de Dumnezeu. A avut o inimă de mamă pentru toţi cei care l-au căutat, i-au cerut sfatul sau şi-au plecat capul sub epitrahilul său pentru a-şi mărturisi cele săvârşite în viaţa aceasta.

“Cine l-a cunoscut personal şi a avut el însuşi cât de cât o inimă sensibilă, a putut face în preajma Părintelui o experienţă duhovnicească deosebită: chipul Părintelui radia o lumină lăuntrică, rar întâlnită pe faţa oamenilor, rugăciunea lui, deşi puţin înţeleasă din cauza unei neputinţe de vorbire îi înfricoşa pe demoni, cuvântul său, uneori greu de desluşit, era plin de tâlc duhvnicesc”, relatează ÎPS Serafim Joantă, mitropolitul Germaniei, Europei Centrale şi de Nord.

Părintele Lavrentie a trecut în Veşnicie, dar “a lăsat o moştenire duhovnicească: însăşi viaţa sa. Ieromonah simplu, cu puţine studii: şcoala primară şi şcoala monahală, dar bogat în roade duhovniceşti, el s-a golit de sine pentru aproapele său. Fericitul Părinte, văzând că în zilele noastre «păcatul a devenit modă», şi-a dat seama că pocăinţa şi mărturisirea sunt mai de trebuinţă astăzi decât orice. Şi cu ajutorul lui mulţi s-au îndreptat prin Taina Mărturisirii şi şi-au schimbat viaţa”, spune monahul Miron, cel care a oglindit chipul părintelui într-o carte pe care i-a dedicat-o.

Amintirea părintelui Lavrenţie Şovre a rămas vie în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut sau l-au văzut măcar o dată în viaţă. În semn de dragoste pentru duhovnicul lor, fiii duhovniceşti din Maramureş au decis ca şi în acest an, în 20 iulie, să ridice un parastas în memoria ieromonahului. Astfel, în 20 iulie, după Sfânta Liturghie săvârşită la Biserica “Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare va fi oficiat un parastas în amintirea celui care se roagă acum pentru întreaga omenire din Împărăţia Cerurilor. La slujbă va fi prezent şi protosinghelul Chesarie Bertea, care slujeşte acum în New York, Statele Unite ale Americii. De altfel, părintele Chesarie Bertea a mărturisit că l-a cunoscut personal pe duhovnicul de la Frăsinei. Spune despre el că era un mare duhovnic, văzător cu duhul, cunoştea întreaga ta viaţă de cum te vedea şi avea darul recunoaşterii duhurilor.