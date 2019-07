„Turmentat” şi cu permisul anulat

Miercuri, 17 iulie, în jurul orei 10.50, un bărbat, din Suciu de Sus, a fost depistat de poliţişti în timp ce conducea un autoturism, pe raza localităţii de domiciliu, având 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, poliţiştii au constatat că acesta are permisul de conducere anulat.

Conform procedurilor legale, bărbatului i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a gradului de alcoolemie din sânge.

Pe numele său au fost întocmite acte premergătoare urmăririi penale, sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducere sub influenţa alcoolului şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie propusă o soluţie legală.

Amenzi de peste 5.000 lei şi 4 certifcate de înmatriculare retrase în Târgu Lăpuş

Miercuri, 17 iulie, poliţiştii din Târgu Lăpuş au desfăşurat o acţiune pentru reducerea riscului rutier având ca scop principal prevenirea şi combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere, acţiune realizată împreună cu reprezentanţi ai Registrului Auto Român, care au verificat starea tehnică a autovehiculelor.

În cadrul acţiunii, s-a urmărit verificarea sistemului de frânare, a celui de reducere a zgomotului şi a emisiilor poluante, a mecanismului de direcţie, instalaţiei de iluminare/semnalizare, existenţei şi autenticităţii seriilor/numerelor de identificare ale vehiculelor, precum şi a legalităţii montării şi utilizării luminilor de altă culoare sau intensitate, a dispozitivelor ori accesoriilor de avertizare, altele decât cele omologate.

De asemenea, a fost verificată corectitudinea datelor din certificatul de înmatriculare şi concordanţa acestora cu datele şi caracteristicile tehnice ale vehiculelor, deţinerii inspecţiei tehnice periodice şi valabilitatea acesteia.

Cu ocazia activităţilor desfăşurate, au fost constatate şi aplicate 18 sancţiuni contravenţionale, dintre care 13 pentru diferite defecţiuni tehnice. Valoarea amenzilor a fost de peste 5.000 lei. Ca măsură complementară au fost retrase 4 certificate de înmatriculare, 2 pentru ITP expirat şi 2 pentru anvelope uzate ori neconforme, şi a fost ridicat un set de plăcuţe de înmatriculare.