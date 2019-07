Caz social la Sighet/ O mamă cu doi copii locuiesc în condiţii insalubre

Un caz social complicat a intrat în atenţia autorităţilor locale din Sighetu Marmaţiei. Este vorba despre o tânără mamă, cu un uşor handicap mintal, care trăieşte cu cei doi copii ai săi în condiţii insalubre. Deşi imobilul în care locuieşte aparţine familiei, casa nu este racordată la gaz, apă sau canalizare.

Reprezentanţii primăriei au auzit de cazul femeii şi au ieşit în teren să vadă exact cum stă situaţia la faţa locului, adică pe dealul situat la ieşire din Sighet, lângă poligonul de trageri. Marius Volcovinschi, director executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Sighetu Marmaţiei, a explicat: „Este vorba despre o tânără, de 25 de ani, care are doi copii minori, unul de doi şi altul de trei ani, mama fiind şi cu un uşor grad de handicap mintal. Femeia a fost în centrul maternal care aparţine de DGASPC Maramureş. Ulterior aceasta a fost externată din centru deoarece a împlinit un an de şedere. Cei de acolo au crezut că dacă s-a împlinit termenul, se descurcă, aşa că au externat-o. Însă noi am constatat că nu se descurcă prea bine. Marţi am fost într-o activitate de monitorizare, deoarece am vrut să văd la faţa locului ce se întâmplă în imobilul unde locuieşte acum. Efectiv m-am speriat de ce am văzut, aşa că l-am sunat pe domnul primar, să găsim o soluţie împreună, deoarece administraţia publică locală lucrează în tandem cu noi. Nu avem ce face, trebuie să ne dăm concursul toţi pentru a putea rezolva un caz social delicat, care este doar unul dintre multele cazuri pe care, din păcate, le are Sighetul. Însă le putem rezolva doar pe rând, în funcţie de gravitatea lor. Noi am încercat şi prin Spaţiul locativ să-i asigurăm o locuinţă. Cazuri sociale sunt tot timpul, dar trebuie să le luăm pe rând. Cea mai mare problemă, însă, este legată de lipsa locuinţelor sociale. Încercăm să le găsim şi loc de muncă celor aflaţi în dificultate, dar chiar dacă îi ducem, ei stau două – trei zile, apoi se plictisesc şi pleacă. Deci fără efect”. Când au ajuns la adresa femeii, reprezentanţii Asistenţei Sociale au găsit în casă cei doi copii, dar lăsaţi în grija unui bărbat. Acesta le-a spus autorităţilor că este un „văr de-al fratelui femeii” şi că mama micuţilor tocmai a plecat în oraş să ridice ajutorul social. De asemenea, bărbatul le-a mai explicat celor din comisia sosită în verificări că el i-ar fi propus femeii să locuiască împreună şi să o ajute cu familia şi treburile gospodăreşti, însă aceasta nu este serioasă şi mai ţine legătura şi cu tatăl celor doi copii. Vecinii femeii, în schimb, au susţinut că bărbatul cu care mama şi-a lăsat micuţii nu este nicio rudă de familie şi că este doar un „alt pretendent”. Condiţiile în care trăiesc, însă, sunt într-adevăr şocante: nu au apă, curent sau baie! Unele geamuri ale casei erau sparte, iar mirosul din curte era de nedescris.

Casa va fi zugrăvită şi aranjată

Locuinţa în care stă femeia cu cei doi copii aparţine familiei sale. Văzând condiţiile insalubre în care trebuie să trăiască cei doi micuţi, primarul a apelat la un constructor cu suflet mare. Acesta a promis că le zugrăveşte interiorul. De asemenea, urmează ca o asociaţie de caritate să se ocupe, cel mai probabil, de mobilarea şi utilarea casei, pentru ca iarna să nu-i prindă nepregătiţi: „Imobilul în care locuieşte tânăra mamă este casa părintească, dar am înţeles că nu s-a făcut succesiunea, fiind încă trecută pe bunicii femeii. Tatăl ei trăieşte şi este plecat pe undeva la ceva stână, la oi, din ce am înţeles, iar mama i-a murit. Însă condiţiile în care locuieşte sunt de-a dreptul insalubre. Noi avem o asociaţie în Sighet, se numeşte Sfântul Tadeu Iuda, destul de eficientă din punct de vedere al modului în care ajută nevoiaşii. Are un profil mai interesant, în sensul că a fost creată pentru a ajuta în principal femeile abuzate. Au şi o colaborare bună cu câteva societăţi de caritate din Ungaria şi primesc de acolo de toate: haine, mobilă etc. Dacă noi reuşim acum să zugrăvim casa şi să o punem puţin la punct, asociaţia sigur ne va ajuta cu mobilatul şi cu alte lucruri. Dar, din păcate, există o arie în care oamenii nu se prea întâlnesc cu pofta de muncă niciodată. Din punctul de vedere al acestor cetăţeni, ajutor înseamnă doar a le da bani mulţi şi des. În rest, dacă îi spui unuia: Nu ai bani? Nu-i nicio problemă! Hai că îţi găsesc eu un loc de muncă. El spune: A…apoi aşa nu vreau! Cam aşa face aproape oricare”, a precizat şi Horia Scubli, primarul municipiului Sighetu Marmaţiei.

Cu toate că autorităţile şi societatea civilă vor ajuta femeia cu reabilitarea casei, rămâne totuşi în discuţie latura maternă. Asta pe fondul retardului mintal al femeii. Deşi nimeni nu doreşte niciodată separarea copiilor de mamă, în unele situaţii, se pare că aceasta este soluţia cea mai bună pentru o dezvoltare sănătoasă a copiilor. Rămâne însă de văzut ce se va întâmpla cu această familie, în urma monitorizării făcute de către autorităţi în perioada următoare.