România U19 bate Franța la 10 goluri și va juca pentru locurile 5-6 la Europene

Kerekes – 5 goluri, Popa – 3 goluri

Turneul final al Campionatului European Under 19 ce se dispută la Gyor (Ungaria) se apropie de final. Vineri s-au disputat meciurile din semifinale, iar România a obținut un succes concludent în fața Franței, 37-27 (22-12), după o primă repriză excelentă. Am întâlnit o echipă foarte atletică, însă ne-am descurcat foarte bine, iar poarta ne-a ajutat enorm, cei trei portari reușind un număr de 20 de intervenții.

România a condus pe tot parcursul jocului, diferența crescând odată cu trecerea timpului de joc: 4-1 (6), 7-3 (12), 12-8 (18). Din min. 20, de la 13-10, am marcat de șase ori la rând,a astfel că în min. 27 era 19-10. Până la pauză am mai crescut diferența cu un gol, 22-12. După reluare, Dragoș Dobrescu a folosit toate fetele înscrise pe raportul de joc, dar diferența s-a păstrat la final. Am avut și 12 goluri (31-19 în min. 49), au fost și 8 goluri (24-16 – min. 38) și s-a terminat 37-27.

O victorie fără dubii, la scor, care nu duce în finala pentru locurile 5-6, acolo unde vom întâlni Danemarca (27-23 cu Spania).

România: Andreea Bianca Chetraru (7 intervenții), Diana Cristiana Ciucă (7 intervenții, a apărat și 2 de 7m), Ioana Maria Ugran (4 intervenții) – Andra Liviana Moroianu 7/8, Miruna Cristina Pica 6/7, Oana Ștefania Jipa 5/5, Eva Kerekes 5/5, Andreea Cristina Popa 3/4, Ioana Beatrice Bălăceanu 3/4, Adina Gabriela Cace 3/7, Denisa Andreea Valcan 2/2, Patricia Valentina Moraru 1/2, Monica Alexandra Bărăbaș 1/1, Gabriela Vrabie 1/2, Roberta Maria Stamin 0/1, Diana Cristiana Șamanț. Antrenori: Dragoș Dobrescu, Valeriu Costea și Ildiko Kerekes Barbu. (minaur.ro)