ALDE Maramureş se află în reorganizare

Organizaţia ALDE Maramureş a fost dizolvată în urma rezultatelor slabe obţinute în alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. În aceste condiţii, Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor filiala Maramureş este în proces de reorganizare.

Conducerea interimară face o analiză în toate organizaţiile locale şi va lua măsurile care se impun. Preşedintele interimar Cornelia Negruţ a spus: „În urmă cu o săptămână, în cadrul Biroului executiv central, s-a adoptat o hotărâre prin care în 32 de judeţe au fost dizolvate organizaţiile judeţene care au obţinut sub 5%. Între cele 32 de judeţe a fost nominalizat şi Maramureşul. Ca atare, în momentul actual, avem doar o propunere de birou politic judeţean, nu s-a modificat structura secretariatului, iar ca preşedinte interimar am rămas tot eu”. Despre noi membri, Cornelia Negruţ a confirmat că fostul primar al Băii Mari, Cristian Anghel, s-a înscris în ALDE la nivel central, dar este de văzut dacă îşi va da demisia din funcţia de consilier judeţean din partea PER, al cărui membru era.