Culegătorii de afine se plâng: fructe puţine, vipere multe!

Sezonul afinelor este în toi, însă fructele delicioase au fost mult mai puţine în acest an faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, spre exemplu. Asta spun culegătorii din zona Cavnicului. Unul dintre motive este şi clima, mai explică ei. De asemenea, o altă problemă cu care se confruntă este legată de viperele tot mai prezente printre tufişurile de afini.

Delicioasele fructe de pădure se culeg, de regulă, direct de pe dealurile de lângă drum şi se comercializează la găleată pe marginea drumului. Totuşi, unii le culeg şi le predau en-gros centrelor care se ocupă cu aşa ceva. Preţurile sunt rezonabile, cred culegătorii, dar şi negociabile la cantităţi mai mari: „Afinele le dăm cu 15 lei litrul. Sunt culese acum, sunt bio, exact cum le lasă mama natură. Să ştiţi că lumea care trece pe aici le cumpără, că sunt bune. Sezonul a început cu trei săptămâni în urmă şi acum se apropie de final. Unii mai vin şi îşi culeg ei, dar nu e uşor, mai ales că este foarte puţină anul acesta, faţă de cum a fost anul trecut. Cred că frigul din acest an este de vină. În data de 20 mai era zăpadă aici pe Cavnic. Eu sunt din Baia Mare şi vin în fiecare an, de circa 20 de ani. Însă e foarte greu să culegi afine, că le culegem cu pieptănul, apoi mergem după apă, le spălăm, apoi le alegem şi aici facem totul. În fiecare dimineaţă mă trezesc la ora 3,30. De meritat, se merită şi nu prea, dar ce să facem… Trebuie să ne câştigăm un ban cumva. Şi lumea mai zice că sunt prea scumpe, dar atunci le spun să meargă ei de la acea oră să le culeagă, să stea îndoiţi de spate o zi întreagă! Şi cade mult din fructele culese după ce le alegem. Fac 100 – 120 de lei pe zi, dar sezonul lor este scurt. O altă problemă este şi că ne întâlnim cu vipere! Pe soţul meu l-a muşcat o viperă în urmă cu câţiva ani. Şi sâmbătă am văzut una, a fost la doi paşi de unde culegeam…”, ne-a explicat Gabriela Ardelean. „Sunt din Budeşti şi culeg afine în sezon, că e musai să mai facem şi noi un bănuţ. La predăm la centru, însă cam ieftin sunt plătite, cu 6 lei/kg. Dar măcar ei le iau aşa, necurăţate. Ar fi mai avantajos dacă le-am da la litru, dar noi nu avem vreme să stăm la marginea drumului, că avem o gospodărie de ţi­nut acasă. Eu am două vaci, trei porci, aşa că dimineaţă trebuie să mă ocup de ele şi abia apoi merg la cules de afine. Mă trezesc pe la ora 5, îmi termin programul acasă şi numai apoi vin. Dar nu e uşor, e foarte greu de cules. Stai aplecat, ba mai rişti să te întâlneşti cu ursul, vipera sau alte animale de prin pădure… Mai multe afine au fost însă anul trecut, acum sunt mai puţine. Clima asta ciudată cred că e de vină. Azi, spre exemplu, am cules 36 de kg, dar cam 40 kg pe zi se pot culege. Anul trecut culegeam însă dublu. Dar problema e că nu prea am vreme de umblat după ele, azi îmi este abia a cincea zi”, a spus şi Maria Mariş. De clienţi nu duc lipsă. Şoferii care trec Cavnicul se opresc des să cumpere: „Când trec pe aici, dacă sunt de vânzare afine sau alte fructe de pădure, mă opresc şi cumpăr, că sunt naturale, bio poţi spune, şi fac bine la sănătate. Preţurile sunt negociabile, dacă ştii cum să negociezi”, a declarat Vasile Man, un client oprit să ia afine. „Sunt foarte gustoase, mult mai bune ca cele din supermarket. Îşi merită banii”, a completat şi Ioana Mare, o altă şoferiţă oprită să cumpere afine.