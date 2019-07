Satul, un rai mai sărac

Nu uit imaginația foșnitoare a bătrânilor din sat, care, în zile de sărbătoare, povesteau cum este raiul. Aveam impresia că unii dintre ei chiar au fost în pelerinaj în locul acela luminos și râvnit de orice muritor. Până la urmă ajungeau la părerea că raiul este acolo unde trăiești și mai ales cum ți-l faci. Din flamura acestor închipuiri am desprins ideea că satul are vestigii adunate prin timp, care merită deslușite. Născut și reîntors periodic în sat, sunt preocupat să înțeleg ce valori au fost, și au mai rămas, în lumea satului. Am în vedere satul maramureșean, care îmi este mai aproape. Sau dacă vreți am răsărit din el. Port cu mine întâmplări, constatări, iluminații și multe învățăminte. Care oscilează între real și fabulos. Pentru țăran cuvântul avea o putere foarte mare. Era vrajă și magie. Oamenii doreau să-și știe viitorul. Foloseau cuvântul pentru descântec, ori îi desprindeau înțelesul din gromovnic.

Am prins și folosirea cuvântului în rugarea mătrăgunii. Planta aceea adusă din păduri, noaptea, și plantată neapărat la lumina lunii într-un loc mai discret. Mărturisesc că, printr-o nevinovată împrejurare, am văzut, privind prin ochiul întunericului, o fată dansând în jurul mătrăgunii. Era un ritual al măritatului. Și fata s-a măritat. Apoi să nu crezi în magie? M-a fascinat povestea cu deschiderea Cerurilor. De Paști, de Sânziene, sau de alte sărbători. Ce înțelegeau țăranii din această visare? Legătura dintre lumea de aici și cea de dincolo. Dorința de a fi aproape de cei adormiți, de sfinți și de îngeri, aproape de Dumnezeu, în ultima instanță. Părintele Stăniloaie spunea că, dacă va ține ceva oamenii aproape de Biserică, și în vremuri de mare criză, pe care o trăim din plin, acesta este cultul morților. Parcă avem mai mare grijă de cei morți decât de cei vii.

De Rusalii se sfințește țarina. Și în acest an, preotul Ioan Ardelean, din satul Desești, a fost urmat de săteni pentru săvârșirea acestui ritual. Îmi amintesc de pelerinajele (prosăsii) la Moisei, Nicula ori Rohia. Multe fapte din gospodărie se făceau în legătură cu calendarul sărbătorilor. Așa, Dumnezeu nu era abstract, era aproape de om, se întrupa în împrejurimi, parcă se poate vorbi cu El. O profundă simplitate creștină. E starea în care poți atinge îngerii. Biserica a rămas în centrul satului. În inima omului. Tata bătrân, din partea mamei, îmi spunea că nu-i bine să mănânci mere înainte de Sântilie. E o pildă luată din Vechiul Testament, unde ni se arată că primele grâne erau duse la templu și se închinau Domnului. Și culegerea plantelor de leac se făcea în preajma sărbătorilor, deoarece, se credea, tămăduirea crește. Etnologul Cristian Nicolescu a fost întrebat dacă nu îl înfrumusețează pe țăran. Acest răspuns poate veni numai din partea celor care au cunoscut bine civilizația țărănească.

După ce a vizitat Muzeul Omului din Paris, în sala cu costume populare din lume, etnologului i s-a părut că cel românesc este înconjurat de o aură nobiliară. Această frumusețe în arta poporului român are o semnificație a duratei, a sfințeniei. Casele pentru omul satului erau mici altare de familie. Părinții mei se rugau, dimineața și seara, în fața icoanei de pe peretele dinspre răsărit. Cred, cum spune etnologul, cultura țărănească este o cultură a Învierii și a Crucii. Puteți să mă întrebați dacă nu cumva idealizez lumea țărănească? Țăranii din pruncia mea, cu ordinea aceea salvatoare, au plecat dincolo de lume. Au lăsat o moștenire care se subțiază din ce în ce mai mult. Au năvălit peste noi ordini modelatoare. Suportul uman care ar fi putut absoarbe energia vechimii noastre s-a împuținat mult.

Stau în târnațul casei părintești. Cu luciditate privesc lumea care trece pe ulița asfaltată. Căruțele trase de cai sunt rare, mașinile sunt dese. Din ce în ce mai mult sunt convins că țăranul este o stare de spirit. Biserica și evenimentele de familie sunt împrejurări în care oamenii satului strălucesc prin îmbrăcămintea venită prin vreme. Cu adaptările de rigoare. Cultura țărănească este un fuior care este tors din ce în ce mai subțire. La noi, în Maramureș, încă nu este stare de alarmă. Și astăzi sărbătorile satului îmi aduc aminte de pruncie. Mai cred într-o generație care va păstra amprenta duratei.

Dar dacă mă înșel? Dă, Doamne! În final, mă întreb unde ne sunt tinerii cercetători? Urmașii savantului Mihai Pop și echipei sale. Da, satul este acum un rai mai sărac. Cine consemnează marea schimbare?