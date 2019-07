Carte nouă: „Virtuţi şi vicii” de Ioana Fărcaş

Volumul a apărut la Editura Ecou Transilvan din Cluj-Napoca (comenzi pe www.edituraecou.ro), autoarea fiind din Baia Mare. Cartea cuprinde 11 piese de teatru, în total 120 de pagini A5, care par mai degrabă scenarii de film, indicaţiile „regizorale” dominînd dialogul absurd al personajelor. Textele sînt inspirate din viaţa de zi cu zi a unor oameni care locuiesc la bloc şi trec prin întîmplări comune, care însă au efecte bulversante. De regulă, scena de final îi împacă pe toţi, virtuţile noastre coexistînd cu viciile.

În cea mai reuşită piesă, „Umbra” (20 de pagini), un om urcă scările, intră în apartament, face cafea, deschide fereastra, vede un lan de porumb, locuieşte la marginea oraşului, îşi mîngîie pisica, apoi intră în baie şi se priveşte în oglindă, dar … nu vede nimic! Se sperie şi fuge din faţa oglinzii. Scena se repetă a doua zi, a treia zi… Piesa mizează pe repetarea scenei cu oglinda. Finalul este ironic, pînă şi Umbra ta îţi dă sfaturi cum să te porţi în viaţă…

În „Drumul”, Everin găseşte în geamantanul Necunoscutului o fotografie cu ea însăşi de cînd era mică. Se sperie, cine-i omul acesta? Atmosfera de groază este menţinută, cititorul simte fiori şi se menţine cuplat la text. Ioana Fărcaş are harul să întreţină tensiunea existenţială. Şi aici, finalul e călduţ, Everin găseşte o foaie de hîrtie pe care Necunoscutul (tatăl său) a scris: Am încredere în tine!

Cam aşa sînt toate piesele: • Un pictor mănîncă pită cu ceapă şi pleacă în Italia să lucreze tot ca pictor, fidel artei. • Un soţ cicălit de soţie se îmbată, cade pe stradă şi ajunge în spital, iar soţia chemată de urgenţă îl … cicăleşte. • Un bărbat o invită pe femeie să se mute împreună în alt oraş, dar ea refuză şi atunci el pleacă, însă nu înainte de a-i lăsa cîinele legat de uşa garsonierei… • Patru prieteni beau la o masă, se îmbată şi povestesc aceleaşi lucruri, zi după zi… Unul spune că nu are pe nimeni, stă singur cu umbra sa într-o garsonieră. • O femeie iese seara să se plimbe şi cade într-o groapă de unde nu poate ieşi. Soţul o dă dispărută. După 5 zile, femeia reuşeşte să iasă din groapă, dar acasă, în halatul ei, găseşte o altă femeie, pe care o alungă. Femeia alungată se întoarce să-şi ia fardurile. • Bunicul şi-a rătăcit proteza, o caută împreună cu bunica. Nepoata citeşte sms-ul de adio pe care i l-a trimis iubitul. Scena se repetă toată seara, bunicii caută proteza, nepoata citeşte a mia oară sms-ul… • Un personaj intră într-un apartament, dar cînd să iasă nu mai găseşte uşa de ieşire şi se tot învîrte… • Doi oameni beau ceai, unul pleacă în Occident, celălalt nu vrea să lase casa şi amintirile…, discută, dar, în cele din urmă, amîndoi se îndreaptă spre gară.

Cartea de teatru a Ioanei Fărcaş ne arată un autor avangardist, dovedindu-ne că sub masca de oameni normali sîntem de fapt ciudaţi. Cele 11 piese experimentale îl radiografiază dramatic pe omul zilelor noastre.