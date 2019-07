Unirea Dej – CS Minaur Baia Mare 0-5 (0-3)

CS Minaur Baia Mare a început seria meciurilor amicale cu o victorie clară, 5-0 la Unirea Dej, partidă în care şi-au făcut debutul jucătorii transferaţi în pauza competiţională.

Galben-albaştrii au controlat disputa cu fosta şi viitoarea colegă de serie de o manieră incontestabilă, jucătorii antrenaţi de Dorin Toma deţinând ostilităţile de la un capăt la altul. De altfel, Unirea Dej nu şi-a creat nicio ocazie clară, doar nişte şuturi de la distanţă, însă niciunul nu a prins cadrul porţii. Două dintre achiziţiile verii, atacanţii Brian Lemac şi Alexandru Muscă, au debutat cu gol, semn că trupa de sub „Dealul Florilor” va avea un mare plus în acest compartiment faţă de stagiunea precedentă, cum ne aşteptăm ca plusuri să constituie şi celelalte compartimente. Brian Lemac a deschis scorul pentru Minaur în minutul 18, Valer Giurgiu l-a majorat cu o dublă în finalul primei părţi, în minutele 41 şi 45, iar în partea secundă Sandu Bococi (58′) şi Alexandru Muscă (72′) au pus capăt unui meci în care CS Minaur a arătat bine pentru prima reprezentaţie. • CS Minaur Baia Mare • Prima repriză: Gudea (25, Dombrady) – Lihet, Prunescu, Lupu, Șerban, Giurgiu, Piper, Răzvan Rus, Stanciu, C. Tutuța, Lemac. Repriza a doua: Danciu (67, Juhasz) – Duruș, Suciu, David Simion, Șerban, Coroian, Bococi, Lihet, Cubaș, Groza, Muscă. Antrenori: Dorin Toma, Vlad Ungureanu și Marius Marian.

Gruparea din eşalonul trei are perfectate în această săptămână alte două meciuri de verificare. Miercuri, 24 iulie, de la ora 12.00, pe Stadionul „Viorel Mateianu”, Minaur va întâlni pe CFR Cluj II, iar sâmbătă, 27 iulie, băimărenii vor întâlni în deplasare pe CSM Satu Mare.