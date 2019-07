Bazinul descoperit de înot se reabilitează!

După şapte ani de când a fost închis şi la circa 40 de ani de la construire, bazinul descoperit de înot din Baia Mare se reabilitează din temelii. Astfel, baza sportivă va fi adusă la standardele internaţionale şi va putea găzdui competiţii de cel mai înalt nivel. Lucrările trebuie finalizate în acest an.

În data de 27.05.2019 s-a publicat pe SICAP anunţul privind reabilitarea și modernizarea bazinului descoperit de înot, valoarea proiectului fiind de 2.687.054, 23 lei fără TVA. În data de 13.06.2019 a fost ultima zi de depunere a ofertelor, la licitaţie participând două firme. Acum s-a desemnat câştigătorul şi s-a semnat contractul de execuţie: „În sfârşit am ajuns la stadiul semnării contractului de începere a execuţiei lucrărilor la bazinul descoperit de înot din cadrul Complexului Sportiv Naţional «Lascăr Pană». Încă de când am fost numit secretar de stat în Ministerul Tineretului şi Sportului mi-am asumat îndeplinirea acestui obiectiv şi iată că acum se materializează. Acest bazin este de o mare importanţă, atât locală, cât şi naţională, pentru nataţie. Nu ascund faptul că am avut discuţii diverse cu preşedintele federaţiei Române de Nataţie, Camelia Potec, pentru a aduce în Baia Mare competiţii oficiale naţionale şi internaţionale, astfel încât să dezvoltăm compelxul sportiv de la noi. Pentru ca în Baia Mare să vină aceşti bani, am avut discuţii nenumărate şi cu domnul ministru, atât eu, cât şi preşedintele CJ Maramureş, Gabriel Zetea, deoarece maramureşenii merită să aibă un bazin descoperit de înot. Această investiţie va repune Baia Mare în atenţia îno­tului naţional şi chiar internaţional”, a explicat Cosmin Butuza, secretar de stat în Ministerul Tineretului şi Sportului.

Baza sportivă de înot nu a fost reabilitată niciodată!

Bazinul descoperit de înot nu a fost renovat complet de când s-a construit. A suferit doar reparaţii minore de întreţinere: „Suntem la momentul în care putem semna contractul de reabilitare a bazinului descoperit de înot, care a fost construit, din câte ştiu eu, în anii ’80, iar de şapte ani este închis. În toată această perioadă, de la construirea lui şi până în prezent, investiţiile au fost zero!

S-au efectuat doar mici reparaţii curente. La ora actuală, după ce s-a trecut toată procedura de licitaţie, am ajuns la momentul în care semnăm contractul de execuţie cu reprezentantul firmei câştigătoare şi dau şi ordinul de începere a lucrărilor. În perioada imediat următoare, muncitorii se vor apuca de treabă”, Sorin Andrei, directorul Complexului Sportiv Naţional «Lascăr Pană» Baia Mare. Reprezentantul firmei constructoare, prezent la semnarea contractului de execuţie, a dat asigurări că lucrarea se va face respectând toate normele de calitate impuse şi se va termina în termen: „Mă bucur că sunt aici în calitate de component al echipei care va reabilita bazinul ce aparţine acestui important centru sportiv. Noi încercăm să implementăm cele mai bune soluţii, cu tot ce înseamnă parte de finisaje, tratare a apei, cu respectarea tuturor normelor internaţionale, pentru a putea găzdui aici şi competiţii internaţionale. După finalizarea lucrărilor, acest bazin va reprezenta un pol major de importanţă naţională”. De menţionat mai este şi faptul că bazinul descoperit va fi deschis şi băimărenilor amatori de înot pe timpul verii, exact cum a fost până să se închidă.