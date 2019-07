Felcerul Mircea Ciocan a pierdut procesul cu medicul primar Viorica Cherecheș

Ca să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat în acest caz neobișnuit sub multe aspecte, trebuie să ne reamintim faptele, urmând să tragem concluziile la final. În 11 august 2017, Mircea Ciocan, managerul interimar al Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, a formulat acuzația de malpraxis către Colegiul Medicilor Maramureș în cazul unei fetițe mușcate de o pisică, adusă și tratată la unitatea sanitară pe care o conducea. Asta se întâmpla cu două zile

înainte de încetarea calității de manager interimar, funcție în care fostul asistent medical a fost cocoțat pe criterii strict politice, neavând nicio calitate profesională care să-l îndreptățească să conducă o unitate sanitară de asemenea importanță. În acuzația formulată, fostul felcer (se vorbește că n-a apucat să profeseze ca asistent medical, fiind atras de mișcarea sindicală în care s-a înrolat după decembrie 1989), a susținut că medicul de gardă ar fi greșit tratamentul administrat pentru că, zicea managerul politruc, în loc să-i administreze ser antirabic, i-a făcut vaccinare antirabică. În opinia „specialistului” Ciocan, medicul primar Viorica Cherecheș „a adoptat o schemă de tratament improprie acestui caz și situației în sine, care necesita intervenția de urgență și nerepetativă”. Mai mult, absolventul de Drept al unei facultăți pe stil nou, care a intrat apoi în posesia unui doctorat despre organizarea în sănătate, continuă să-i dea indicații specialistului recunoscut în boli infecțioase: „Protocolul terapeutic în caz de plagă mușcată prevede că profilaxia cu ser e obligatorie, în situațiile de mușcătură provocată de un animal suferind de rabie, ca și în cele suspecte ca fiind suferinde de rabie (…) Practic, medicul de gardă este acuzat că nu a administrat serul antirabic, care se face într-o doză, ci a început vaccinarea antirabică, ceea ce presupune mai multe doze administrate timp de câteva zile, în situația în care fetița nu putea să se prezinte din nou la unitatea medicală pentru continuarea tratamentului, din cauza distanței mari de la Solotvino, Ucraina, la Baia Mare”. În 2 septembrie 2017, când nu mai era “manajer”, fără să aștepte răspunsul de la Colegiul Medicilor, fără să ceară opinia directorului medical sau al unui medic specialist, într-un interviu acordat unei instituții de presă, fostul felcer a continuat să susțină acuzația de malpraxis, denigrând și punând la îndoială capacitatea profesională a medicului de gardă de a aplica un tratament adecvat unui pacient ce avea o plagă superficială cauzată de zgârietura unei pisici despre care s-a afirmat că ar fi putut fi turbată. Nu știm dacă pisica a fost turbată sau nu, dar știm sigur că personajul care manifesta un comportament ciudat (că „turbat” nu pot spune, neavând studii în domeniu), era chiar șeful interimar al spitalului. Altfel nu se pot explica demersurile nefondate ale profanului, spitalul, prin structurile sale de specialitate, nu a constatat existența unei culpe medicale ce necesita sesizarea Colegiului Medicilor sub aspectul existenței unui caz de malpraxis. Colegiul Medicilor a investigat sesizarea de malpraxis, a solicitat unității sanitare protocolul pentru profilaxia antirabică, existent și aplicabil și în baza verificărilor a constatat că nu este justificată recla­mația împotriva medicului Viorica Cherecheș. Bolnav de supărare pentru că urma să-i fie arătată poarta de ieșire din instituție, interimarul Mir­cea Ciocan a găsit de cuviință să denigreze prin aceste afirmații defăimătoare reputația profesională a unui medic specialist, câștigată în mulți ani de activitate în domeniul medical. Normal că suferea de ceva din moment ce nu avea dreptul să facă sesizarea de malpraxis, dar a formulat-o, deși în Ordinul nr. 1343/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare a cazurilor de malpraxis, la Articolul 25, se spune foarte clar: „Persoanele îndreptățite să sesizeze un caz de malpraxis sunt: persoana sau, după caz, reprezentantul legal al a acesteia, care se consideră victima unui act de malpraxis săvârșit în exercitarea unei activități de pre­venție, diagnostic și tratament”. Nu avea deci ca­litatea legală, dar, totuși, a sesizat Colegiul Medicilor, după care, fără să aibă vreo confirmare din partea acestuia, a publicat-o în presa locală și a dat interviuri pe acest subiect. E limpede că acu­zația de malpraxis apă­rută în presă, afir­mațiile neadevărate și nesusținute din punct de vedere medical au avut scopul de a o denigra pe doctorița Viorica Che­recheș într-un cerc cât mai cuprinzător, pornind de la colectivul medical al Spitalului de Boli Infecțioase pe care

l-a condus o vreme îndelungată, ajungând la Colegiul Medicilor și la cetățenii județului. Întregul scenariu scris, regizat și promovat de Mircea Ciocan constituie o faptă cauzatoare de prejudicii prin care s-au călcat în picioare drepturi fundamentale, ocrotite de lege, dintre care amintesc doar dreptul la onoare și re­putație și dreptul la propria imagine. Victima sindicalistului Ciocan a suferit un prejudiciu moral considerabil prin lezarea onoarei, deteriorarea bunei reputaţii pe care o are în societate, în colectivul medical, în mediul familial, după o carieră de succes de peste 30 de ani. Acțiunea nesăbuită, răzbunătoare a politrucului local i-a creat o stare de disconfort psihic, de tulburare a păcii sufleteşti, a climatului moral liniştit şi sănătos la care are dreptul orice persoană într-o societate ce pretinde că respectă drepturile fundamentale ale cetățenilor săi. Viorica Cherecheș a apelat la Justiție și, după parcurgerea etapelor specifice procesului, Judecătoria Baia Mare s-a pronunțat în Dosarul 11382/ 182/ 2017 în data de 5 iulie 2019, obligându-l pe Mircea Ciocan la plata unei sume de lei reprezentând daune morale, să publice sentința pronunțată de instanță într-un ziar local, să achite cheltuielie de judecată, etc. Am parcurs cele cinci pagini din CV-ul public ale individului care a orchestrat atacul murdar asupra medicului Viorica Chere­cheș. O prezentare impresionantă din care am aflat câte studii a făcut, câte diplome a primit, la ce conferințe a participat, câte proiecte a coordonat, câte limbi străine cu­noaște poliglotul, în ce instrument musical îi place să sufle sau cu ce aptitudini artistice l-a înzestrat natura, că sigur Dumnezeu n-a putut fi de acord cu concepera unei asemenea creaturi. De regulă, în astfel de cazuri, stu­fă­rișul prezent în CV-uri are menirea să deformeze cumplit realitatea, să o distorsioneze până la limita în care nici personajul care l-a întocmit nu se mai recunoaște. Dar, indiferent câte pagini ar conține și cât de migălos ar fi ticluite, el nu reu­șește să acopere impostura, suficiența, lipsa de caracter, dorința de răzbunare, de a face rău și multe altele. „Ca să fii OM întreg, atâtea sunt necesare…” spunea poetul, un adevăr care se confirmă cu prisosință și în acest caz. (Grigore CIASCAI)