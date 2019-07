La Cupşeni, a avut loc a III-a ediţie a Festivalului ”Tradiţii şi obiceiuri sub poalele Muntelui Şatra”

Sâmbătă, 20 iulie şi duminică, 21 iulie 2019, Primăria Cupşeni, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Maramureş au organizat cea de a III-a ediţie a Festivalului ”Tradiţii şi obiceiuri sub poalele Muntelui Şatra”.

Atmosfera de sărbătoare a debutat sâmbătă, cu parada portului popular, care a evidenţiat frumuseţea costumului tradiţional din zonă în cele mai fine detalii, de la piesele vestimentare ţesute şi cusute cu migală la podoabele care îi oferă individualitate artistică şi care a fost purtat cu mândrie atât de localnici, cât şi de invitaţii la eveniment. La deschiderea oficială, Lucia Butcure, primarul comunei Cupşeni a mulţumit Consiliului Judeţean Maramureş pentru sprijinul acordat în organizarea Festivalului ”Tradiţii şi obiceiuri sub poalele Muntelui Şatra” 2019.

Dintre consilierii judeţeni prezenţi au luat cuvântul Liliana Moga şi Florica Roman, care au felicitat Primăria şi Consiliul Local Cupşeni atât pentru eforturile depuse în procesul continuu de dezvoltare al comunei, cât şi pentru modul de organizare a celei de a III-a ediţii a Festivalului ”Tradiţii şi obiceiuri sub poalele Muntelui Şatra”. S-a adresat celor prezenţi şi secretarul Consiliului Judeţean, Aurica Todoran, care a felicitat comunitatea şi administraţia locală Cupşeni pentru păstrarea şi promovarea portului popular, a tradiţiilor şi identităţii culturale. ”Toate acestea reprezintă un tezaur pe care ni l-au lăsat moşii şi strămoşii noştri, de aceea vă doresc să aveţi înţelepciunea de a-l transmite generaţiilor viitoare”, a precizat reprezentantul administraţiei judeţene.

Veselia, cântecul şi voia bună au fost asigurate de Ansamblul ”Jucăuşii” din Cupşeni şi de tinerele talente din Ţara Lăpuşului, cărora li s-au alăturat ”Ceteraşii de la Gherla” şi Raul Oltean. Seara zilei de sâmbătă l-a adus pe scena festivalului pe renumitul DJ Alex Moroşanu pentru o discotecă în aer liber, care s-a bucurat peste măsură de aprecierea publicului participant.

Duminică, în cadru festiv, a avut loc înmânarea diplomelor de aur cuplurilor care serbează Nunta de Aur în 2019. Familiile au fost felicitate pentru longevitatea căsniciei lor, dar şi pentru înţelegerea şi răbdarea dovedite de-a lungul timpului, fiind un exemplu de urmat pentru noi toţi. A urmat apoi decernarea diplomelor de merit pentru elevii de gimnaziu care au obţinut locurile I, II şi III la finalul anului şcolar 2018/2019 şi a diplomelor de Cetăţeni Majori ai comunei, tinerilor care împlinesc anul acesta 18 ani.

Spectacolele au început cu mult aşteptatul regal folcloric oferit de Florentina şi Petre Giurgi şi Mirela şi Dani Florea cu formaţia. Apoi pe scenă au urcat Ansamblul ”Muguraşii” din Ungureni, Grupul Folcloric ”Flori de Mai” – şcolari din Cupşeni, Grupul Folcloric ”Balada lui Pintea” din Cupşeni, Grupul Folcloric ”Cânt şi dor” din Libotin, Ansamblul ”Doina Lăpuşului”, Grupul Folcloric ”Horitoarele din Lăpuş”, Ansamblul ”Ţibleşului”, Ansamblul ”Berinţana” şi Ansamblul ”Mugurii Lăpuşului”.

Iubitorii de folclor s-au bucurat şi de cântecele tradiţionale româneşti ale rapsozilor comunei: Mărie Tor din Valea Pietrilor din Ungureni, Ana lui Ştefan din Ungureni, Ana lui Tor Gheorghe din Ungureni, Viorica Hereş din Costeni, Vaşile Hereş din Costeni, Gherasim Cârtiţă din Ungureni, Andrei Buda din Ungureni, Ionel Filip şi Nicu Petriman, Livia Neag Nistrea din Libotin şi Alexandra Filip împreună cu formaţia din Cupşeni.

Cea de a III-a ediţie a Festivalului ”Tradiţii şi obiceiuri sub poalele Muntelui Şatra” a fost finanţată de Consiliul Judeţean Maramureş, din bugetul propriu, cu suma de treizeci şi cinci mii lei, alocată prin HCJ 136/2019 pentru realizarea unor evenimente cultural – educaţionale de către unităţile administrativ – teritoriale. (a.b.m.)