Toate pensiile să fie speciale!

După ce ani la rînd partidele opozante au susţinut eliminarea pensiilor speciale (avem 150.000 de pensii speciale în medie de 3.200 lei/lună, faţă de 1.100 lei în sistemul public), iată că acum situaţia s-a inversat, puterea vrea să limiteze pensiile de serviciu la 10.000 lei, iar ceilalţi politicieni deja s-au răzgîndit, acuză statul că taie un drept cîştigat. Dar adevărul e la mijloc, au greşit cei care au dat pensii atît de mari şi au acceptat ieşiri la pensie la 40-50 de ani pentru bugetari în putere (partidele PSD şi PNL în alianţa USL). Trecem printr-o perioadă de tranziţie spre democraţie, în care partidele sînt „darnice”, ca peste cîţiva ani să-şi dea seama că pensiile speciale nu pot fi suportate de bugetul public!

PSD proiectează să introducă o taxă de solidaritate, adică pensionarii cu pensii mai mari de 10.000 lei să cedeze 90% din ce depăşeşte această sumă. Dar nu precizează cît vom aduna din această manevră neconstituţională şi dacă merită riscul. Statul este un ciudat darnic/zgîrcit, care trîn­teşte căciula de pămînt şi îi vine mintea de pe urmă. De cum au ajuns unii români speciali să aibă pensie de peste 10.000 de lei, nu ni se spune. Din prostia guvernanţilor, care nu iau în calcul efectele legilor pe care le votează. Patru mii de magistraţi primesc pensie în medie de 18.000 lei, ceea ce înseamnă de 18 ori mai mult decît un pensionar de rînd. Nu merită decît 6!

Aceasta nu-i dreptate socială, ci favorizarea unor categorii profesionale. Dacă ţara merge prost, e normal ca salariaţii şi pensionarii de stat să aibă venituri mici. Însă la noi statul s-a auto-obligat să plătească salarii şi pensii, indiferent dacă are de unde ori nu. A doua eroare: unii au pensie de 1.000 de lei, iar alţii de 18.000 de lei, deci limitele sînt 1-18. Să fim corecţi, raportul dintre pensia minimă şi pensia maximă n-ar trebui să depăşească 6. În acest interval, de la 1.000 la 6.000 de lei, ar trebui să se încadreze pensionarii şi salariaţii de stat.

Ideea de eliminare a pensiilor de serviciu (militare şi speciale) contravine legii dreptului cîştigat, principiu european greşit, deoarece este normal că bugetul de pensii poate plăti nu mai mult de limita sa. Statul român dă unora pensii uriaşe şi acoperă deficitul, ceea ce nu-i raţional. Falimentul caselor de pensii este astfel ascuns, în loc să fie transparent.

În Europa, regula prevede că pensia e cît ultimul salariu, dar la noi îl depăşeşte, eroare perpetuată ani la rînd. În apărarea magistraţilor, a intervenit CCR, care a decis să pensiile lor nu pot să fie reduse. De ce nu? Statul nu poate să dea ce nu are. Iar măsura de a plafona pensiile la 10.000 lei este politică discriminatorie, raportul fiind 1:10.

Cum stabilim salariile şi pensiile? Ar trebui ca salariile să fie după munca efectuată, iar pensiile, după contribuţia adusă. Or la noi unii dau puţin şi iau mult. Dacă se poate, să lucrezi 20 de ani, să te pensionezi la 45 şi să primeşti pensie pînă la 90 de ani. Ne lipseşte balanţa aptă să cîntărească, deocamdată totul e stabilit la întîmplare, fără ca cineva să măsoare şi fără control.

Pensiile speciale sînt un privilegiu pentru anumite categorii profesionale şi trebuie să dispară. Viitorul va fi al pensiilor de stat dublate de pensii private, pentru cei care îşi doresc o bătrîneţe fără griji. Statul nu are obligaţia să suporte luxul unor categorii profesionale! Supraimpozitarea pensiilor mari este o soluţie de moment, dar raportul între pensia minimă şi cea maximă să nu fie mai mare de 6. La noi este de 66!