CSM Satu Mare – CS Minaur Baia Mare 1-2 (0-1)

Al treilea amical al verii a adus a doua victorie pentru CS Minaur Baia Mare, 1-2 (0-1) cu CSM Satu Mare, în deplasare, partidă consumată sâmbătă dimineaţa pe stadionul „Daniel Prodan”. În celelalte două partide, băieţii lui Dorin Toma au învins pe Unirea Dej cu 5-0 (deplasare) şi au terminat la egalitate confruntarea cu CFR Cluj-Napoca II, 0-0 (acasă).

Duelul cu rivalii noştri a fost la discreţia băimărenilor, care a impus ritmul, a irosit iarăşi alte bune situaţii de a marca, însă în niciun moment nu s-a pus problema învingătoarei. Chiar dacă au avut şi sătmărenii momente prielnice, inclusiv o bară, gruparea de sub „Dealul Florilor” a arătat poftă de joc, inclusiv prospeţime, în condiţiile în care CS Minaur se află în această perioadă într-un semicantonament pe plan local. Brian Lemac a marcat primul gol pentru băimăreni în minutul 40, după ce a scăpat singur cu Curileac, iar Alexandru Muscă a dublat avantajul în minutul 71 din penalty, obţinut tot de el. Gazdele au redus din diferenţă în minutul 79 din lovitură de la 11 m. Cele două echipe se vor duela din nou peste două zile, miercuri, 31 iulie, pe stadionul „Viorel Mateianu”, revanşă programată în cursul dimineţii.

• CS Minaur Baia Mare • Prima repriză: Danciu (23, Juhasz) – Duruș, Suciu, Lupu, S. Șerban, Oșan, Cubaș, C. Tutuța, S. Bococi, Bedea, Lemac. • Repriza a doua: Gudea (65, Dombradi) – Lihet, Prunescu, D. Simion, Șandor, Piper, Giurgiu, Răzvan Rus, Stanciu, Groza, Muscă.

Până la debutul în noul sezon, echipa pregătită de Dorin Toma, Vlad Ungureanu și Marius Marian mai are perfectate jocuri de pregătire în zilele de 3 și 7 august, o dublă cu Gloria Bistrița, în 10 august este programat returul cu Unirea Dej, în Baia Mare, iar în 17 august este stabilit ultimul amical al verii, cu Someşul Dej.