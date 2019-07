Premiile Filialei USR Cluj

Miercuri, 24 iulie 2019, începând cu ora 12, a avut loc (la sediul Filialei clujene a USR) festivitatea de acordare a Premiilor Filialei pe anul 2018. Cele mai bune cărţi au fost recompensate cu premii Cartea anului purtând numele unor mari personalităţi ale culturii române. Au fost acordate şi premii pentru literatura minorităţilor. Juriul acestei ediţii: Constantina Raveca Buleu – preşedinte, Victor Cubleşan, Olimpiu Nuşfelean, Andrei Moldovan, Răzvan Voncu, membri. Pentru minorităţi: Balász József Imre şi Karácsonyi Zsólt.

Evenimentul face parte din Proiectul Scriitorul în cetate, finanţat de Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca. Iată lista premianţilor: Premiul Opera omnia şi Cartea anului Critică şi istorie literară: Ion POP (născut în comuna Mireşu Mare).

Cartea anului Poezie, ex aequo: Hanna BOTA (Premiul A.E Baconsky); Mircea PETEAN (Premiul George Coşbuc).

Cartea anului Proză, ex aequo: Florina ILIS (Premiul Liviu Rebreanu); Horea POENAR (Premiul Pavel Dan).

Cartea anului Debut: Marius POPA (Premiul Marian Papahagi).

Cartea anului Minorităţi, ex aequo: VAJDA Anna Noémi (Premiul Páskándi Géza); GAAL György (Premiul Kacsó Sándor).

Menţiuni speciale: Premiul Nicolae Drăganu/Premiul Primarului: Constantin CUBLEŞAN

Diplomă de excelenţă pentru Proiectul Echinox 50: Editura Limes şi Editura Şcoala Ardeleană.

În continuare, s-au acordat premiile finanţate de omul de afaceri Remus „Mongolu” Pop.

Premii speciale pentru Traduceri: Rodica BACONSKY şi Alina PELEA (Premiul Henry Jacquier), Alexander BAUM­GARTEN (Premiul Ştefan Bezdechi), Gabriela LUNGU (Premiul Eta Boeriu). Premiul „Mongolu” pentru debut: BARAZSULY Eta. Premiul special al revistei La Mongolu: Marcel MUREŞEANU.

(I.P.)