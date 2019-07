Tabăra „Ecumenica” la a XXI-a sa ediţie 2019

Tabăra de creaţie „Ecumenica” a ajuns la a XXI-a sa ediţie – 2019, iar programul de desfăşurare a acesteia a fost generos, variat şi mult mai diversificat ca în anul 2018. Motto-ul general a fost „Prietenia – cale spre Dumnezeu”, iar tema acestei ediţii a fost „Numai cu jertfe pentru credinţă se îmblînzeşte Dumnezeu”. Organizarea, de excepţie a aparţinut Bisericii greco-catolice „Buna Vestire” din Tg. Lăpuş, preot paroh Silviu Hodiş, sprijinit de către distinsa sa soţie, Mia Hodiş. Participanţii la tabără au sosit la Tg. Lăpuş, luni, 22 iulie 2019, unde au fost primiţi la Biserica „Buna Vestire” cu multă căldură şi prietenie, cînd au încins primele jocuri de relaţionare, acomodare prin jocuri şi activităti recreative. Marţi, 23 iulie între orele 8-9 a avut loc Sfînta Liturghie şi deschiderea oficială, de la 14 la 16 – iniţiere în teatru şi pantomime. Apoi drumeţie cu tema “Să descoperim natura” (identificare/învăţare/repetare noţiuni cu privire la plantele şi păsările din ţara noastră) şi Concurs de poezie pe tema prieteniei – Ecologie sau concursuri de cultură generală dacă vremea e mai plîgăcioasă. Miercuri, 24 iulie: Excursia iniţiatică cu probe de supravieţuire prin pădure, Limbile străine – o joacă, Introducere în oratorie şi workshop: “Oratorii în ringul dezbaterilor”/Pregătiri tea­tru/Atelier de film; Comunismul pe înţelesul copiilor (film şi aplicaţii practice). Joi, 25 iulie: Experimente stradale şi uimiri tinereşti (cum să ne apărăm de manipulare/dezinformare. Anchetă “Despre comunismul de ieri şi de azi, laborator de reacţii; Reîntoarcerea la tradiţii: excursie, ateliere de creaţie şi comunicare în lumea satului ardelean; Bansotecă, Seara talentelor. Vineri, 26 iulie: Atelier de filosofie AristoLab (Ce este fericirea? Ce este timpul? Ce este iubirea? etc); Pe aripile muzicii – atelier de înălţare a inimii către cer; Ateliere reactor de creaţie şi experiment cu tema Prietenia – cale spre Dumnezeu (fotografie, atelier de inteligenţă emoţională, pictură, realizare de brăţări, origami, kirigami, design vestimentar, olărit, film, creative writing, anchetă stradală, gătit etc.); Limbajul trupului – atelier de autocunoaştere; Mitologie greacă. Sîmbătă, 27 iulie: Colocviu spiritual cu tema “Sacrificiu şi comunitate”, Micii jurnalişti în acţiune (Îngeraşul păzitor se descoperă); Drumeţie, Concursuri de îndemînare şi creativitate, “Iubeşte şi fă ce vrei”. Sport: concursuri distractive, Acordarea primului ajutor; “Ceaunul nebunatic”, gulaş, chef Ecumenica; Sport şi concursuri distractive; “Îmblînzirea FOCULUI DE TABĂRĂ” cu muzică şi dans, fîn jumping, concurs de astronomie şi multă veselie. Duminică, 8 iulie: Şcoala de canto şi latină, Sfînta Liturghie, Colocviu plecînd de la Evanghelia Duminicii şi Premierea participanţilor, Scrisoare către Dumnezeu; CONCLUZII despre tabără, discuţii, chestionare, expoziţie cu produsele taberei (gips, origami, semne carte, revista taberei etc.), Feed-back la activităţile taberei.