Vizită prietenească în Ucraina

În perioada 2-6 iulie 2019,un număr de 13 rezervişti, ai A.N.C.M.R.R. din M.A.I., Filiala “Pintea Viteazu”-Maramureş, compusă din: Col (r) CETERCHI IOAN – Preşedinte; Gl.bg(r) POP ION – Prim-vicepreşedinte; Col.(r) COROIU IOSIF – Vicepreşedinte; Col.(r) NEAG GHEORGHE – Vicepreşedinte; Lt.col.(r) PÂRJOL LIVIU – Secretar; Col.(r) TELEPTEAN IOAN – membru CD; Col.(r) ISAC IOAN – membru CD; Col.(r) VAS GHEOR­GHE – membru CD; Col. CÂMPEANU MIHAIU – membru CC; Col.(r) NOUR EUGEN, Lt.col.(r) NAGY CĂLIN; Prof. MESAROŞ NICOLAE – traducător; Maistru(r) ANDREICA MILIAN – conducător auto, au efectuat o vizită de lucru, colegilor ucrainieni, de acelaşi profil, din regiunea Prycarpatia, respectiv în oraşul Ivano-Frankivsk. A fost de altfel un răspuns la o vizită de prietenie din luna mai a.c. a colegilor ucraineni, în judeţul nostru.

Am trăit momente plăcute, interesante, chiar emoţionante, pe tot parcursul vizitei.

Am avut onoarea şi bucuria de a fi întâmpinaţi de către Col. KYTELIUC VASYL, locţiitorul comandantului poliţiei regiunii şi Col.(r) KOVALENKO VOLODIMYR, preşedintele Asociaţiei veteranilor şi rezerviştilor din regiunea Prycarpatia, primire desfăşurată după tradiţia locului, cu pâine şi sare, cu îmbrăţişări de bun venit, repetate de trei ori, conform ritualului ucrainean, cu o gustare şi toastări scurte, tot de trei ori. Un grup de trei fete, costumate în portul tradiţional al huţulilor, ne-au încântat atât cu ospitalitatea cât şi cu cântecele interpretate. Ospitalitatea şi bucuria primirii şi revederii cu gazdele ucrainiene, a fost deosebită, pe tot parcursul zilelor petrecute împreună.

Chiar din prima zi, imediat după sosirea noastră, am fost invitaţi şi am vizitat localitatea Yaremce, un oraş situat pe malul Prutului, în amonte, în zonă în care acesta curge în cascade volburoase, un loc plin de farmec şi euforie, care stârneşte admiraţia nenumăraţilor turişti. Tot în această zonă, la altitudinea de 1.310 m, este staţiunea turistică Derkut, renumită datorită condiţiilor multiple şi confortului, de petrecere a timpului, de către turişti.

A doua zi a fost ca altfel toate celelalte, plină de evenimente. Astfel, am fost primiţi la sediul Inspectoratului Regional de Poliţie, de către Col. HOLUBOS VALENTIN, comandatul instituţiei, împreună cu ceilalţi membri din conducere, care a prezentat principalele activităţi şi obiective, printre acestea numărându-se prioritar şi colaborarea pe plan extern, prin proiecte transfrontaliere, între Ministerele de Interne din Ucraina şi România. La această întâlnire au participat şi reprezentanţi ai veteranilor şi rezerviştilor ucraineni din regiune. A fost un minunat prilej de oferire reciprocă, de diplome, plachete şi alte cadouri simbolice. A urmat o întâlnire cu membrii asociaţiei omologilor noştri ucraineni, ocazie cu care cei doi preşedinţi, Col.(r) CETERCHI IOAN, respectiv Col.(r) KOVALENKO VOLODIMYR, au împărtăşit aspecte specifice asociaţiilor pe care le conduc şi s-au punctat câteva proiecte privind desfăşurarea unor activităţi comune în viitorul apropiat. S-a vizitat apoi, Muzeul Poliţiei regionale, o locaţie încărcată de istorie, cuprinzând capitole cu dramele, greutăţile, împlinirile evidenţiate în documente, fotografii, echipamente diverse, inclusiv armament uşor, de calibru diferit, care oglindeşte cu fidelitate eroismul şi sacrificiul poliţiştilor ucraineni. Remarcabilă şi deosebită a fost prestaţia directorului muzeului în ceea ce priveşte prezentarea detaliată şi la subiect a istoriei poliţiei ucrainiene şi nu numai.

Cu această ocazie, s-a vizitat şi Cimitirul eroilor politişti, căzuţi la datorie, atât pe Maidanul din Kiev, cât şi în bazinul carbonifer Donetsk, situat într-un frumos parc, din apropierea muzeului. Au fost momente impresionante, care au demonstrat încă o dată determinarea şi eroismul poliţiştilor ucraineni.

În sala Filarmonicii Naţionale din Ivano-Frankivsk,s-au desfăşurat festivităţile ocazionate de sărbătorirea Zilei Naţionale a Poliţiei din Ucraina, la care a fost invitată şi a participat şi delegaţia noastră, fiind anunţaţi şi aplaudaţi de cei prezenţi. Cu această ocazie, au fost nominalizaţi, chemaţi pe scenă şi felicitaţi de către conducerea poliţiei regionale, poliţşstii care s-au remarcat în misiuni, fiind premiaţi cu diplome, plachete şi insigne. Un moment aparte a fost când au primit distincţii şi mamele poliţiştilor care au căzut la datorie. Toate acestea au demonstrat, încă o dată, că devotamentul, abnegaţia şi sacrificiul suprem al poliţiştilor ucraineni sau într-un cuvânt, patriotismul lor profund. Festivităţile au fost marcate şi de prezenţa şi spectacolul oferit de o fanfară militară, care, sub bagheta unui dirijor, încărcat de grade pe umeri, dar şi de ani de viaţă şi experienţă, a marcat fiecare felicitare sau distincţie acordată celor premiaţi, cu intonaţii şi vibraţii sonore, stimulatoare de mândrie şi onoare, ridicând astfel calitatea şi importanţa manifestării. Delegaţia noastră a fost premiată cu diplome şi plachete, ca semn al respectului şi aprecierii omologilor ucraineni. În acelaşi context, Generalul de brigadă (r) POP ION-RAPIDU, a transmis un mesaj de prietenie şi solidaritate, din partea conducerii IPJ Maramureş şi a asociaţiei noastre, ocazie cu care s-au oferit plachete şi diplome de excelenţă. Întreg programul artistic, a fost de calitate şi variat, fiind foarte apreciat şi aplaudat frenetic de toţi cei prezenţi. Un moment aparte a fost decernarea distincţiei de Artist al poporului, preşedintelui asociaţiei menţionate, KOVALENKO VOLODIMYR, care apoi a susţinut un mini recital, ovaţionat la scenă deschisă de către toţi spectatorii.

Programul vizitei noastre în ţara vecină a continuat cu onorarea invitaţiei de a participa la festivitatea de absolvire a Facultăţii de poliţie, din cadrul Academiei de Poliţie, a promoţiei 2019, din Ivano-Frankivsk. Au fost momente emoţionante, trăite alături de tinerii absolvenţi, corpul didactic al academiei, delegaţi, invitaţi, precum şi de părinţii, rudele şi prietenii absolvenţilor. Organizarea şi desfăşurarea festivităţii a fost deosebită şi într-o aliniere perfectă, tinerii ofiţeri de poliţie, fete şi băieţi, animaţi de tot ceea ce înseamnă idealuri ale profesiei de poliţist au rostit jurământul de onoare. Evenimentul a fost condus de către rectorul Academiei Naţionale de Poliţie, din Kiev, General locotenent CERNEI VOLODIMYR VASILIEVICI şi şeful Departamentului Resurse Umane din MI-Ucraina, General maior CHOMENKO OXANA, fiind prezente şi cadrele didactice ale facultăţii. Şi cu acest prilej a avut loc un schimb de mesaje, diplome şi plachete între ospitalierele gazde şi noi.

Penultima zi a şederii noastre s-a materializat şi printr-o vizită la Mănăstirea “Skyt Maniaua”, un extraordinar lăcaş de cult, din secolul al XIII-lea, situat într-un pitoresc cadru, având o istorie zbuciumată, în decursul existenţei sale. Istoria locului şi a mănăstirii au fost excelent descrise de unul dintre călugări, care a făcut o “trecere detaliată” a tot ceea ce înseamnă istoricul şi istoria locului, inclusiv cu desele distrugeri şi refaceri, incendii, invazii etc. Printre multele valori spirituale, din incinta mănăstirii ies în evidenţă două icoane, făcătoare de minuni. A urmat apoi, o vizită în oraşul Tismenita, supranumit şi “Oraşul blănurilor”, unde am fost întâmpinaţi de comandantul poliţiei, care ne-a invitat la un local, situat lângă un frumos lac cu lebede, şi unde meniul este specific pescăresc. Totul s-a desfăşurat într-un cadru foarte prietenos, atmosfera fiind excelent întreţinută de amfitrion.

Ultima zi a vizitei noastre, ne-a găsit în două ipostaze. Pe lângă bucuria reîntoarcerii acasă, ne-a cuprins şi tristeţea despărţirii de colegii, deveniţi prietenii noştri.

Mulţumim încă o dată pentru ospitalitatea şi respectul cu care am fost primiţi pe toată durata şederii noastre, şi conform înţelegerii, îi aşteptăm cu aceleaşi sentimente în Maramureş.

(A consemnat, Gh. Neag)