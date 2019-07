Doi sigheteni la Tabăra de Vară de la Mogoșoaia

Angel Onea și Elias Rabecz, ambii de la Plimob Sighetu Marmației, au fost selectați pentru tabăra de vară de la Mogoșoaia, acolo unde cei mai talentați copii născuți în 2005 au fost monitorizați în cadrul Centrului Național de Fotbal.

În urma ediției 2019 a Turneului Speranțelor, doi maramureșeni au fost selectați pentru faza finală – Tabăra de vară de la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, care a avut loc în perioada 20-27 iulie. Este vorba despre Angel Onea și Elias Rabecz, ambii legitimați la Plimob Sighetu Marmației.

96 de juniori născuți în 2005 au fost prezenți la tabăra convocată cu scopul formării noii naționale Under 15 a României – cea mai tânără selecționată.

Acești copii reprezintă opt regiuni ale țării și au participat zilnic la diferite teste fizice și tehnice, precum și la jocuri-școală, sub atenta monitorizare a managerului departamentului scouting, Ion Geolgău, a antrenorilor de la loturile de juniori, a membrilor Comisiei Tehnice FRF și a referenților zonali. Din corpul referen­ților zonali a făcut parte și Emil Kemenes – pre­ședinte al Comisiei pentru Copii și Juniori din cadrul Asociației Județene de Fotbal Maramureș.

Toți copiii vor fi monitorizați în continuare de către referenții zonali, urmând ca într-un timp scurt să se alcătuiască lotul naționalei Under 15.

Reamintim că în urma primei ediții a Turneului Speranțelor, Cosmin Kovacs de la Plimob Sighetu Marmației a participat la un stagiu de pregătire de șapte zile la Tărlungeni, fiind în continuare monitorizat de FRF.