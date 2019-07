La 15 ani de existenţă, Fanfara Municipală a câştigat un nou membru, un … asiatic

În 29 iulie, s-au împlinit 15 ani de când Fanfara Municipală din Baia Mare vine în faţa publicului, cântând şi încântă inimile celor care apreciază acest gen muzical. A adunat aplauze, satisfacţii profesionale, dar şi momente în care orchestra a fost pusă în faţa despărţirii de colegi care au plecat să cânte în fanfara din cer… De asemenea, au fost ani ai reînnoirii, pentru că au fost aduşi şi membri noi, profesionişti, cea mai recentă achiziţie fiind un chinez.

“Se împlinesc 15 ani de când Fanfara Municipală din Baia Mare a apărut pentru prima dată în faţa publicului băimărean. De atunci şi până acum, am fost cu dăruire, abnegaţie, cu profesionalism în slujba publicului băimărean, dar am reuşit să ducem muzica de fanfară din Maramureş şi tradiţia şi în alte concerte din ţară şi din străinătate”, a spus dirijorul Florian Mătăsaru.

Cea mai recentă venire este a unui clarinetist din Beijing, China, “adoptat” de vreo patru luni de Baia Mare. “În cei 15 ani, am suferit unele modificări. Am ţinut să aducem instrumentişti din ce în ce mai bine pregătiţi. Unii au avut alte oportunităţi şi au plecat în alte părţi. Alţi patru colegi au ajuns să ne privească de acolo, din cer. Cea mai nouă achiziţie e un tânăr clarinetist venit din China. Sperăm să avem sănătate, să putem fi lângă publicul băimărean”, a mai spus Florian Mătăsaru.

Fanfara Municipală poate fi admirată în fiecare zi de duminică, de la ora 18, în parcurile municipiului Baia Mare. Rând pe rând, orchestra cântă în fiecare parc din oraş, programul fiind anunţat din timp pe pagina de socializare a fanfarei.