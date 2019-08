Poveşti sub stele

Mâine, 2 august, ora 22, la Teatrul de Vară din Baia Mare, se reia proiecția filmului “Singin’ in the Rain”, întreruptă săptămâna trecută de ploaie. Așadar biletele cu numărul între 784 şi 898, vândute în 26 iulie, sunt valabile pentru proiecția de vineri. “Singin’ in the Rain” (SUA, 1952), este unul dintre cele mai iubite musicaluri din toate timpurile. Regizat de Gene Kelly și Stanley Donen, prezintă momentul în care la Hollywood se face tranziția de la filmul mut la cel cu sonor. Biletul de intrare costă 10 lei și poate fi cumpărat de la intrarea în amfiteatru, înainte de eveniment. Copiii beneficiază de intrare gratuită.