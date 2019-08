S-a adoptat amnistia fiscală

– restructurarea financiară va intra în vigoare de la momentul în care se publică în Monitorul Oficial –

Amnistia fiscală, „botezată” de ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici „restructurare financiară”, a fost adoptată miercuri, 31 iulie, de Guvern. Atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice, vor putea beneficia de o serie de facilităţi fiscale.

Sunt vizate două categorii de datornici:

• cei care au datorii mai mari de 1 milion de lei

• cei care au datorii mai mici de 1 milion de lei.

Măsurile vor fi aplicate fără discriminare persoanelor fizice, companiilor private şi de stat, organizaţiilor neguvernamentale, instituţiilor publice şi unităţilor administrativ-teritoriale, a precizat premierul Viorica Dancilă.

Documentul a fost publicat sub titlul de „Resetare fiscală”. Iată ce cuprinde:

Măsuri pentru debitorii care au datorii mai mici de 1 milion de lei

• 6 luni în care debitorul poate opta pentru restructarea financiară şi îşi pregăteşte un plan de restructurare, elaborat de către un expert independent.

Această măsură este accesibilă tuturor contribuabililor: persoane fizice şi juridice.

Restructurarea poate fi constituită din una sau mai multe măsuri:

• plata eşalonată a obligaţiilor bugetare

• conversia în acţiuni a obligaţiilor bugetare, în condiţiile reglementate de Codul de procedură fiscală

• stingerea obligaţiilor bugetare prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului

• anularea unor obligaţii bugetare principale în proporţie de maxim 50%, din totalul acestora, funcţie de capacitatea financiară de plată a debitorului

• amânarea la plată a accesoriilor datorate de contribuabili în vederea anulării, dacă planul de restructurare se finalizează cu succes.

Măsuri pentru debitorii care au datorii mai mari de 1 milion de lei

• 6 luni în care debitorul poate opta pentru restructarea financiară şi îşi pregăteşte un plan de restructurare, elaborat de către un expert independent.

Restructurarea poate fi constituită din una sau mai multe măsuri:

• plata eşalonată a obligaţiilor bugetare

• conversia în acţiuni a obligaţiilor bugetare, în condiţiile reglementate de Codul de procedură fiscală

• stingerea obligaţiilor bugetare prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului

• anularea unor obligaţii bugetare principale în proporţie de maxim 50%, din totalul acestora, funcţie de capacitatea financiară de plată a debitorului

• amânarea la plată a accesoriilor datorate de contribuabili în vederea anulării, dacă planul de restructurare se finalizează cu succes.

Condiţii privind plata obligaţiilor bugetare restante, astfel:

• până la 15 decembrie 2019 debitorul trebuie să achite:

– obligaţiile bugetare cu termene de plată între 1 ianuarie – 15 decembrie 2019

– obligaţiile bugetare principale şi accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat

– obligaţiile bugetare stabilite de alte organe, precum şi amenzile transmise spre recuperare ANAF, după notificarea ANAF privind intenţia de restructurare

• în primul an al înlesnirii debitorul trebuie să achite obligaţiile bugetare scadente în perioada 1 decembrie 2019 şi data comunicării deciziei de înlesnire la plată

• în al doilea an al înlesnirii la plată, debitorul trebuie să achite cel puţin 10% din cuantumul obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată

• din al treilea an şi până la finalizarea înlesnirii la plată, debitorul trebuie să achite restul obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, proporţional cu anii pentru care a fost acordată înlesnirea la plată

• plata eşalonată a obligaţiilor bugetare restante în termenul maxim de 10 ani şi plata obligaţiilor curente pe 2019.

Instituirea unui regim de supraveghere a debitorului cu privire la implementarea măsurilor incluse în planul de restructurare, inclusiv a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare.

Condiţii suplimentare:

• pentru anularea a maxim 30% din obligaţiile bugetare principale – debitorul trebuie să achite 5% din cuantumul obligaţiilor eşalonate până la 15 decembrie 2019

• pentru anularea între 30% – 40% din obligaţiile bugetare principale – debitorul trebuie să achite 10% din cuantumul obligaţiilor eşalonate până la 15 decembrie 2019

• pentru anularea între 40% – 50% din obligaţiile bugetare principale – debitorul trebuie să achite 15% din cuantumul obligaţiilor eşalonate până la 15 decembrie 2019.

Suspendarea executării silite pe perioada derulării planului de restructurare.