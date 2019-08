La Şomcuta Mare • Hectare de porumb, distruse de mistreţi!

Mistreţii au dat iar năvală în culturile de porumb ale fermierilor din zona Şomcuta Mare. Astfel, în ultimele zile, aceştia au prăduit mai multe hectare cu porumb, provocând agricultorilor pagube mari. Oamenii spun că, dacă nu se iau măsuri concrete de către autorităţi, atunci ei se lasă de meserie, iar pământurile vor rămâne pustii.

Ionel Cozmuţa, un recunoscut fermier din zona Chioar, are peste 10 hectare cultivate cu porumb doar la ieşirea din Şomcuta Mare către Ciolt. O bună parte dintre acestea i le-au distrus mistreţii în ultimele zile. Fermierul ne-a explicat: „În zona aceasta am vreo 12 ha de teren cultivat cu porumb. Am două feluri, unul mai timpuriu şi altul mai tardiv ca soi. La mălaiul timpuriu vin acum mistreţii, le place tare mult cred, aşa că mi-au distrus cel puţin 50% din recoltă, care se întinde pe 2,5 ha. Acum încep să dea buzna şi în celălalt, că e în lapte. Este o turmă de zeci de purcei, poate ajung şi la 100! Şi cum nu mai sunt terenuri cultivate cu porumb în zonă, vin aici. La Ciolt nu este, la Buciumi nici atât, se văd şi dealurile de acolo goale, toate. Aşa că s-au adunat la noi unde au de toate: tufe, pădure pentru răcoare şi ascunziş, apă, mâncare, deci pot sta liniştiţi aici mult şi bine. Nu ştiu nici ce mâncare le dau vânătorii, însă avem noi culturile din care se hrănesc… Se mai întâlnesc şi 2 fonduri de vânătoare în zonă, cel de la Valea Chioarului, care e dincoace de drum şi cel din Remetea Chioarului, dincolo de drum. Niciunul din vânătorii celor două nu împuşcă mistreţii că spun că poate mitreţul fuge dincolo şi nu îl mai pot recupera şi viceversa. Deci, recolta mea din acest an este compromisă aici! Cheltuielile pe un hectar de porumb se ridică la 2.400 de lei numai cu înfiinţarea culturii, adică însămânţatul. Fără a mai pune la socoteală munca, erbicidarea, îngrăşămintele etc. Dacă situaţia continuă, la toamnă mai recoltăm zero! Mă întreb oare există altundeva în UE să distrugi un bun al omului şi să nu fii tras la răspundere?! Lucrez câteva zeci de hectare de toate, dar din an în an cultiv tot mai puţin, că nu mai are rost! Acum de unde să mai scot bani de motorină ca să-mi înfiinţez culturile de toamnă?!”.

Ioan Nistor, un alt păgubit, a declarat: „Eu am cultivat 5 ha de porumb. Şi mie mi-au intrat mistreţii şi au făcut pagube mari. Care nu l-au mâncat, l-au rupt şi acum e la pământ. De făcut nu prea avem ce face, ca să-i oprim, că nimeni nu ţine cu noi, ţăranii! Nu putem creşte nici porci pe care să-i vinzi, că nu ai voie cu pesta asta, deci este dezastru. Suntem loviţi din toate părţile”.

„Anul trecut am pus gard, mi l-au furat hoţii. Tun de speriat mistreţii, la fel, am rămas şi fără acela. Am făcut sesizare la poliţie, au făcut dosar, dar au spus că prejudiciul este prea mic. Eu am aici în zonă 2,2 ha cu porumb. La mine au intrat porci prin cultură şi au pus o parte din ea la pământ, că încă nu este copt mălaiul ca la vecinul. Dar cu siguranţă vor veni şi la mine după ce se coace. Nu ştiu ce să facem….”, a conchis un alt sătean.

Un parlamentar a venit în câmp să constate situaţia

La faţa locului ne-am întâlnit cu Severica Covaciu, senator de Maramureş. Aceasta ne-a explicat ce măsuri va lua: „Ceva trebuie făcut pentru că este o situaţie foarte neplăcută pentru cei care mai practică încă agricultura şi măcar pe aceştia trebuie să-i păstrăm, iar domnul Cozmuţa face agricultură la un nivel performant, are o cultură de invidiat, dar care cade pradă mistreţilor, din păcate! Nu e destul că după ce a înfiinţat cultura i-au distrus-o mistreţii, aşa că a reînfiinţat-o, dar tot fără noroc. Porcii au distrus-o iar! Cred că mai mult de jumătate porumb e distrus! Şi ce a rămas este în risc de a dispărea mâine, din cauză că pe aceşti mistreţi nu poţi să-i opreşti. Eu am luat de dimineaţă legătura cu cei de la Garda Forestieră. În această zonă a fost depistat şi un focar de pestă porcină şi cu atât mai mult ar fi trebuit ca efectivele să fie reduse la minimum. Pe hârtie reiese că acestea au fost reduse, dar realitatea în teren arată altceva. Comitetul pentru situaţii de urgenţă cred că ar trebui să se implice mult mai mult. Voi apela şi la prefect să solicit o şedinţă a Comitetului pentru situaţii de urgenţă, care să vină la faţa locului să vadă ce se întâmplă pentru că nu este normal! (…) Am făcut o serie de interpelări la ministrul Agriculturii, s-a modificat legea, nu a fost promulgată de preşedinte, a reintrat în Parlament, a trecut de Senat, a ajuns la Camera deputaţilor, iar din luna mai stă în Comisia de agricultură la Camera Deputaţilor. Voi solicita public preşedintelui Camerei Deputaţilor să dea drumul legii pentru că este anormal ce se întâmplă şi oamenii să sufere din această cauză. Vă pot spune că în Parlament sunt cea care se ocupă de Legea Vânătorii de mi-a mers deja vestea că supăr pe mulţi cu asta. Însă ceea ce susţin foarte mult este agricultura. Şi eu provin din acest domeniu”, ne-a declarat Severica Covaciu.