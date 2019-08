Vasile Bele şi dragostea sa pentru Chiuzbaia

În ultima duminică din luna iulie, la pensiunea „Izvorul Rece”, sub poalele muntelui Igniş, în prezenţa a peste 200 de participanţi, a avut loc un eveniment cultural de excepţie, lansarea mai multor cărţi şi reviste cu tematică folclorică şi literară, scrise de Vasile Bele, Augustin Neaga, Nelu Danci – „Poezii din Fisculaş”; Vasile Bele, Mariţa Grigor – „Din lada de zestre a satului Chiuzbaia” (poezie populară); Vasile Bele – „Căsătoria, rit de trecere, între imaginarul omului tradiţional şi imaginarul omului modern”; Vasile Bele, Gheorghe Ursan – „100 de sfaturi pentru tinerii miri”; Ionel Sima – „Legende din Ţara Lăpuşului” şi revistele „Contraste culturale” nr. 10/2019 şi „Din vatra satului” nr. 18/2018.

Despre Anul Satului Românesc 2019, declarat de Episcopia Ortodoxă Română, despre cărţile prezentate şi despre autorii lor au vorbit o seamă de scriitori, preoţi, jandarmi, dascăli, prieteni, consăteni ai lui vasile bele, organizatorul manifestării. Îi amintim pe: Mariana Moga (Alba), Florica Jurasko, Claudia Tomescu, pr. Viorel Vasile Mada, pr. militar Daniel Achim, Gelu Dragoş, Vasile Tivadar, Marian Vida, Valeriu Sabău, Ioan Meteş Chelinţanu, Daniel Leş, Ionel Sima, Gavril Alexa Bâle, Ştefan Herţeg.

Au intrat în scenă mai apoi soliştii de muzică populară şi ansamblurile folclorice. ,,Florile Chioarului”, coordonat de Viorel Ungur, a prezentat dansuri din Chioar, Someş, Maramureş şi Bucovina. Au urmat copiii dăruiţi cântecului popular: Carla Dumitrean, Lăcrimioara Petruş, Ioana Vlaşin, Eliza Lazăr şi Daniel Firizan. Au urmat: Oana Larisa Pop (Săliştea de Sus), Iulia Oana Vlad (Baia Mare), Raluca Covaci (Sat Şugatag), Marian Vida, Vasile Boiciuc Rogneanu (Rona de Sus), Aurelia Moldovan (Cavnic), Silvia Tămăşan (Băbeni-Sălaj), Ansamblul Şcolii Gimnaziale Băiţa de sub Codru, director şi coordonator prof. Crina Blidar, Ionuţ Uivaroşi şi în final a cântat Mioara Roman.

Deşi marcat de efort, poetul-jandarm Vasile Bele ne-a declarat în exclusivitate: „Aşa am înţeles eu că trebuie să sărbătoresc satul copilăriei mele, satul părinţilor şi bunicilor mei, unde uit de necazuri, de rele, de amar, uit de supărare… Dacă nu mă credeţi, haideţi să-l vedeţi, să auziţi păsările cerului cât de frumos cântă aici. Haideţi să beţi din apa izvoarelor mereu proaspătă… Haideţi la noi în Chiuzbaia!” (GDL)