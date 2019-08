Natalia Iocsak în primul an la drift

O nouă generaţie de drift se pregăteşte să facă spectacol în etapele campionatului naţional. Cel mai tânăr dintre aceştia are numai 12 ani şi şi-a făcut deja debutul în competiţii, iar un altul ocupă locul 2 în divizia dedicată semiprofesioniştilor.

În prezent, patru piloţi cu vârsta sub 18 ani sunt licenţiaţi în cadrul Campionatului Naţional de Drift. Gabi Imre jr (12), Claudiu Adam (15), Natalia Iocsak (16) şi Eduard Niţă (17) sunt cei patru care visează la o carieră în motorsport.

Gabi, Natalia şi Eduard sunt la primul lor an competiţional în drift, însă toţi au deja experienţă în motorsport. De exemplu, Gabi şi Eduard provin din karting, în timp ce Natalia a concurat cu succes atât în campionatele de autoslalom, cât şi de time attack, urcând pentru prima oară la volan pe când avea doar 9 ani.

Natalia Iocsak este născută în 3 iulie 2003, în Satu Mare, are 1,67 m înălţime şi 58 kg. Este elevă la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din Baia Mare. După 6 ani, în care a participat în concursuri de Rally Sprint, Slalom Paralel, Rally Cross, Time-Attack şi Viteză pe traseu montan, Natalia Iocsak a luat startul, pentru prima dată, în acest an în Campionatul Naţional de Drift.

A încheiat a doua etapă, desfăşurată în Târgu Mureş (22-23 iunie), în top 8 la categoria Semi Pro, după ce în calificări terminase pe locul 5. La doar 16 ani, Natalia Iocsak este cea mai tânără participantă în ediţia 2019 a CN de Drift.

În continuare, în acest an, sportiva legitimată la CS Minaur va mai participa la etapele a IV-a şi a V-a a Campionatului Naţional de Drift, care se vor desfăşura în 10 august (Novaci, Transalpina) şi 14 septembrie (Bucureşti, Naţional Arena).