Rapid Satu Nou de Sus – Sport Team Baia Mare 5-5 (2-3)

– al cincilea egal din această stagiatură –

Meciul s-a disputat săptămâna trecută, pe terenul din Satu Nou de Sus.

Cu această ocazie echipa Rapid, care din acest an va începe o nouă provocare în Liga a IV-a, a convocat mai mulți jucători tineri, care au terminat junioratul și pe lângă cei cu experiență din Liga a V-a, antrenorul și conducătorul echipei, Ștefan Sarca, va încerca să formeze un lot care să facă față noii provocări.

Jocul s-a disputat pe contre, fiind echilibrat, cu un plus în prima repriză pentru Sport Team, care a condus la pauză cu 3-2, prin golurile marcate de Ionuț Buhai (2) și Bogdan Bîrle, respectiv Ionuț Balmoș și Andrei Mladin – de la gazde.

În primele 30 minute, din repriza a doua, jocul este controlat din nou de cei de la Sport Team, care conduc cu 4-2, gol marcat de Sergiu Fagi.

Ultimele 15 minute din meci, aparțin gazdelor, care prin mai multe schimbări efectuate de antrenorul Ștefan Sarca, reușesc să înscrie de trei ori, prin Erno Konyicska (2) și Alex Chiuzbăian, preluând conducerea cu 5-4 (min. 85).

Până la final, Sport Team reușește egalarea prin Daniel Gheighiș, și astfel băimărenii obţin al cincilea egal din această stagiatură.

Arbitrajul a fost asigurat de Alexandru Bela, Andrea Mărieș și Raul Cormoș.

Echipele:

• Rapid: Adelin Trif, George Herţeg, Denis Şomcherechi, Viorel Costea, Iosif Beko, Andrei Mladin, Ionuț Balmoș, Erno Konyicska, Marius Ardeli, Alex Chiuzbăian, Andrei Rus, Marius Precup, Nicu Munteanu, Paul Săliscan și Robert Dancoș.Antrenor Ștefan Sarca.

• Sport Team: Edy Costin, Darius Mihuț, Daniel Chendrean, Florin Frenț, Gheorghe Mateaș, Vasile Terec (cpt.), Marius Cardoș, Daniel Gheighiş, Sergiu Fagi, Rareş Pop-Popescu, Ionuț Buhai, Ionuț Pop, Cris­tian Bărbos, Bogdan Trif, Bogdan Bîrle și Ciprian Coste. Antrenor Ioan Marchiș.

Următorul meci pentru Sport Team, joi, 8 august, cu o altă echipă de Liga a IV-a, AS Nistru, care, în curând, își va schimba denumirea în CS Tăuții Măgherăuș.