La Izvoare, Rock’ N Road Weekend – ediţia 9

– din nou, iubitorii de motociclete se întâlnesc în Maramureş –

Dacă este august, este Rock’ N Road Weekend, ediţia din acest an fiind cea cu numărul nouă. Sunt aşteptate la eveniment circa 1.000 de motociclete din ţară, dar şi din afara României. Vor fi două zile de adrenalină, voie bună, libertate şi multă muzică rock şi folk.

Rock N Road Weekend are loc în acest an în perioada 9-11 august, în staţiunea Izvoare, fiind al doilea an la rând când evenimentul se organizează aici.

Cu această ocazie vor fi două seri de concerte Folk şi Rock şi multe concursuri, cum ar fi cel de tras funia, prins găina sau băut bere.

Surpriza va fi premiul cel mare la concursul de guias: un butoi, de 60 de litri de ulei, special pentru motociclete.

Partea artistică va fi întreţinută de cei de la Wild Angels, Jump Rock Band, Elendil, Focul Viu şi Masterpiece, celebra trupă Metallica, cu vocalistul Andy Ghost.