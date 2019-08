Rectificarea în forţă

Guvernul are probleme cu stabilirea cotelor de impozitare şi colectarea taxelor de la contribuabili, aşa că face o nouă rectificare. Nici actualul ministru al Finanţelor Publice nu reuşeşte să lege fiscalitatea de priorităţile naţionale, astfel încît politica impunerilor să fie echitabilă. Executivul are în continuare ezitări în menţinerea echilibrului bugetar, acţionează la limita precauţiei, în vreme ce noi dorim stabilitate fiscală, pentru a genera stabilitate economică!

Principalul obstacol este echilibrarea bugetului de stat, astfel ca deficitul să nu urce peste 3% din produsul intern brut. Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de rectificare, cheltuielile se majorează cu 4 miliarde lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se va menține la nivelul de 2,76% din PIB. Unele ministere au pierdut din bani, altele primesc în plus.

Diminuări de 1,5 miliarde lei în venituri se înregistrează la bugetul asigurărilor sociale de stat, iar majorări de 1,5 miliarde lei vor fi asigurate din impozitul pe profitul băncilor. Din creşterea accizelor pe ţigări, statul speră să adune o jumătate de miliard. Aşteptăm 2 miliarde de la UE. Toate acestea sînt estimări, proiecţii pozitive. Fumătorii vor plăti mai mult pe ţigări, un pachet costă cam 5 euro, precum în celelalte ţări europene. Însă schimbarea regulilor în timpul meciului nu duce la stabilitate.

Ministerele vor reduce cheltuielile în primul rînd de personal, în sensul că vor face o angajare la trei plecări, iar bunurile şi serviciile vor fi constrînse cu 10%. Cu alte cuvinte, funcţionarii nu vor primi nici hîrtie pe care să scrie! La unele programe sociale se va renunţa, cum este „Merg la şcoală”. Universităţile vor avea mai multe locuri cu taxă decît bugetate. Se vor face economii peste tot, inclusiv la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. Diminuarea cheltuielilor bugetare are în vedere execuția scăzută pe primul semestru al anului 2019, ceea ce dă o notă rea.

Sumele alocate pentru cheltuielile de personal asigură plata salariilor pînă la finele anului, dar asta nu-i o victorie. S-au găsit încă 100 milioane lei pentru finanțarea cultelor religioase recunoscute, semn că statul ţine seama de priorităţile unor minorităţi, nu ale majorităţii. Mai sînt cheltuieli pentru care alocăm fonduri darnice, cum sînt ajutoarele de stat pentru întreprinderi, respectiv pentru susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale, cuvinte sub care se ascund realităţi neprioritare.

Dezvoltarea rurală consumă fonduri însemnate, dar adesea obiectivele realizate nu-s utile şi nu-şi justifică cheltuiala, precum ar fi construcţia de parcuri, terenuri şi săli de sport la sate, sau canalizări la care nu se cuplează nici un sătean. Serviciul Român de Informații primeşte în plus 400 milioane lei, în principal pentru salarii, iar Ministerul Mediului va plăti 135 de milioane de lei pentru restituirea taxelor auto, gaură din trecut.

Ministrul Finanţelor Publice ar trebui să acţioneze constant în sensul responsabilizării fiscale, instituţiile de stat să nu risipească fondurile publice, cheltuirea lor să fie justificată de două ori. Unii primesc avantaje nejustificate, alţii abuzează de poziţia lor socială, plătesc impozite mici sau le evită, se creează însă inechităţi mari şi apar formele de dumping social.

Esenţa unei administraţii eficiente stă în grija faţă de bani, însă noi continuăm să cheltuim ce nu avem, plătim subvenţii pentru a dezvolta industrii nedurabile şi sectoare nestrategice, investim în locuri de muncă fără calitate, însă cel mai rău este că statul acordă facilităţi firmelor care fac evaziune fiscală. Avem nevoie de un ministru al Finanţelor drept, care să ţină înainte de toate la principiile de stabilitate şi nediscriminare!