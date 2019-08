Primăria şi Consiliul Local Săliştea de Sus, Maramureş, în parteneriat cu Academia Română,

Centrul de Cercetări „Cultură şi Civilizaţie” Săliştea de Sus, organizează în 13–14 august 2019, Simpozionul Naţional„Cultură și civilizație românească în Maramureș”, Ediția a XI-a.

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI:

Marţi, 13 august – la pensiunea Seky

• Ora 09,00:

Cuvânt de deschidere: Ec. Ştefan Iuga, primarul localităţii

Discursul Acad. ALE­XANDRU SURDU, Preṣedintele Secṭiei de Filosofie a Academiei Române, Directorul Institutului de Filosofie ṣi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” din Bucureṣti

Sesiunea de comunicări ṣtiinṭifice, partea I (moderator Dr. Nicolae Iuga)

Acad. Emil Burzo (Preşedintele Filialei Cluj a Academiei Române): Titlu rezervat

Prof. univ. dr. Mircea Popa (președintele Desp. Cluj al Astrei): Domeniul din Voivozi (Bi­hor) al voevozilor Ma­ra­mu­reșului

Pr. Conf. univ. dr. Ioan Bizău: Ştefan cel Mare şi moştenirea dinastică maramureşeană

Dr. Livia Ardelean: Aspecte ale vieţii din localitatea Săliştea de Sus în a doua jumătate a sec. XIX și începutul sec. XX. (Fondul Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla)

Prof. univ. dr. Nicolae Iuga: Atentatul împotriva Episcopiei de Hajdudorog, 23 februarie 1914

Dr. Ilie Gherheș: 1930: Jurământul de fidelitate – o problemă în dezbatere confesională diecezeană

Conf. univ. Dr. Eduard Nemeth: Dispunerea în teritoriu a armatei romane din provincia Dacia

Pr. paroh Vasile Hotico: Şcoala şi latinitatea

Dr. Maria Meze: Reprezentaţii teatrale susținute în orașul Sighet de artiști ai Teatrului Național din București

CS Dr. Dumitru Loşonţi: Note de toponimie maramureṣeană (III)

CS Dr. Adelina Emilia Mihali: Supranume şi porecle din localitatea Ocna-Şugătag

Prof. Măricuţa Petrovai: Glosar dialectal la două lucrări literare culte din literatura Ţării Maramureşului apărute în perioada interbelică:

„Viflăimul” de Petru Bilţiu-Dăncuş (dramă religioasă în versuri)

„Din Ţara lui Dragoş” (proză)

Arhitect Cordoş Dorel: “De la universal la particular”

Gheorghe Pârja: Renaşterea Maramureşului prin poezie. 40 de ani de poezie la Deseşti

Jennifer Ament-Nemeth (SUA): Cultural Assimilation of the Native Americans

Poză de grup la „Casa muzeu Seky”

Miercuri, 14 august, la Şcoala Generală „Mihai Eminescu”

Sesiunea de comunicări ṣtiinṭifice, partea II

• Ora 09,00:

Dorin N. Poenaru, Membru de onoare al Academiei Române: Yvette Cauchois (1908-1999) fiziciană şi chimistă franceză – comemorare după 20 de ani

Dr. Alexandru I. Nicolin (Senior Researcher, IFIN-HH): Un nou fond arhivistic Horia Hulubei – Yvette Cauchois

CS Dr. Victor Bârsan – IFIN-HH: Yvette Cauchois – savanta care a radiografiat Soarele

CS Dr. Ioan Dăncuş: (directorul Departamentului de Lasere al proiectului ELI-NP): “ELI-NP şi istoria laserelor în România”

Prof. Vasile Iuga H.C. Univ. „Babeş-Bolyai”: Titlu rezervat

Prof. Carmen Ulici: Telur – element chimic descoperit în România

Conf. univ. dr. Timur Chiş – Zăcământul de ţiţei de la Săliştea de Sus-Săcel, Maramureş, un zăcământ controversat, o istorie care nu se termină niciodată

Prof. Dr. Gheorghe Pleş: Săliștea de Sus și Năsăudul – interacțiuni pedagogice

Lect. univ. dr. Viorel Dragoş: Repere evolutive privind învăţământul pedagogic sighetean

Dr. Ion Petrovai: Emigrări din Maramureş în perioada interbelică

Prof. Dumitru Chiş: Vizitația canonică a Episcopului Vasile Hossu în Săliștea de Sus, Maramureş (30 iunie 1913)

Dr. Nicoară Mihali: Constanţa Dunca de Șieu premiată la Paris pentru literatură, pionier al feminismului în România

Prof. Elisabeta Faiciuc: Stadiul manifestărilor populare actuale desfăşurate în localităţile de pe Valea Izei

Prof. Pamfil Bilţiu, Prof. Maria Bilţiu: Obiceiuri şi practici ritualico-magice la scoaterea oilor, constituirea şi desfacerea turmelor în păstoritul maramureşean

Prof. Mihaela – Cristina Gherheș: Inventarul bisericii greco-catolice din Săliștea de Sus după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918

Dr. Claudia Rus, Prof. Dumitru Rus: Gospodăria maramureşeană între tradiţional şi modern. Studiu de caz-localitatea Corneşti, Maramureş

Prof. Simion Iuga: Meşteri şi comercianţi în Săliştea de Sus, Maramureş, în perioada interbelică

Prof. Simion Bogîldea: Recolta sărăciei. Versificarea colectivizării agriculturii în Săliştea de Sus, Maramureş

Drd. Vasile Timur: Chiş: Fauna de vertebrate din localitatea Săliștea de Sus, Maramureș (13,25-13,35)

Prezentare de carte:

Nicolae Iuga – Maramureşul şi Rusia subcarpatică de la Episcopia de la Hajdudorog la Tratatul de la Trianon (sub egida Centrului de cercetări „Cultură şi civilizaţie” Săliştea de Sus)

Constantin Nechita, Vasile Chiş Timur Datarea dendrocronologică a patrimoniului cultural din Maramureş

Prof. Gheorghe Gh. Pop: Folclor muzical din Petrova Maramureşului (sub egida Centrului de cercetări „Cultură şi civilizaţie” Săliştea de Sus)

Dr. Nicoară Mihali: Eminescu peregrin prin Maramureș

Prof. Simion Iuga: Cultură şi civilizaţie românească în Maramureş – vol IX (sub egida Centrului de cercetări „Cultură şi civilizaţie” Săliştea de Sus)

Revista „Semnal” nr. 1 – serie nouă (sub egida Centrului de cercetări „Cultură şi civilizaţie” Săliştea de Sus)

Cuvânt de închidere a lucrărilor: Acad. Alexandru Surdu

Moderatorii evenimentului sunt: Prof. univ. dr. Nicolae Iuga, Prof. Simion Iuga.