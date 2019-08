La Spitalul Sighet, aparatul RMN va intra prin zid

Într-o aripă a secţiei Radiologie-imagistică a Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei, se lucrează intens la recompartimentarea spaţiului unde se va instala aparatul de examinare prin rezonanţă magnetică (RMN) , un mamograf digital şi un nou ecograf din ultima generaţie. Lucrările au început în urmă cu o lună şi trebuie finalizate în maxim două luni. Constructorii muncesc şi sâmbăta, după cum se vede şi în imaginea surprinsă alaltăieri. Pentru introducerea echipamentului RMN se va demola o parte din zidul exterior al clădirii, gol care apoi va fi rezidit.

Examinarea imagistică prin rezonanţă magnetică este o metodă de diagnostic neiradiantă şi neinvazivă care utilizează un câmp magnetic şi unde de radiofrecvenţă pentru vizualizarea diferitelor organe sau ţesuturi ale corpului uman. Pentru aceste examinări, sighetenii şi locuitorii din Maramureşul istoric sunt nevoiţi să se deplaseze în alte localităţi situate la 70-250 km. depărtare. La secţia Radiologie se lucrează non-stop, iar din această lună se fac non-stop şi examinările de urgenţă prin CT (computerul Tomograf).

Chiar dacă în urmă cu 14 ani, secţia Radiologie a fost reabilitată şi dotată cu aparatură performantă cu sprijinul sponsorilor din Elveţia, Germania şi a celor locali, interioarele clădirii necesită noi reparaţii şi finisaje. De altfel, unitatea medicală din municipiul dintre ape are mereu nevoie de reparaţii şi înnoiri permanente întrucât Spitalul municipal Sighetu Marmaţiei este trecut de centenar şi e constituit din circa 23 de pavilioane răsfirate pe mai bine de 7 hectare. Dintre aceste construcţii, doar 4 sunt mai noi, n-au decât 50 de ani!

De aceea, managerul Spitalului, ec. Dan Dunca, a organizat o întâlnire cu oamenii de afaceri din zona Sighet pentru a le prezenta realizările din ultimii 3 ani, proiectele de viitor şi a le mulţumi totodată inimoşilor sponsori care sprijină de ani de zile spitalul dintre confluenţe. Numai în ultimii 3 ani au fost investiţi aici peste 125 de miliarde lei vechi în reabilitări şi aparatură medicală performantă. Au fost invitaţi şi medici, şefi de secţii şi compartimente, asistenţi medicali, consilieri locali, primarul, dar şi reprezentanţi ai Crucii Roşii, cluburilor Rotary Sighet şi Voievodal, Rotaract din localitate, ai altor asociaţii de caritate, care de-a lungul timpului au sprijinit financiar şi material spitalul.

Din proiecţia video prezentată, am reţinut că Spitalul Sighetu Marmaţiei a achiziţionat aparatură medicală modernă şi a reabilitat mai multe secţii. De asemenea, sunt în derulare mai multe proiecte care prevăd reabilitarea şi dotarea cu aparatură medicală a celorlalte secţii.

Investiţiile făcute de guvern ori din veniturile proprii ale spitalului sau din bugetul Consiliului Local Sighet au fost completate cu sprijinul sponsorilor care au donat mobilier, instalaţii sanitare, termice şi electrice sau au asigurat fonduri pentru alte achiziţii. Cel mai important sponsor local este ec. Vasile Godja, (managerul SC Plimob SA), în fotografie, între managerul spitalului şi directoarea medicală. S-au adus mulţumiri şi altor sponsori: Laguna, Vârsteana, Aberiadi, Eco Center New Windows, BCR, Banca Tisa, Orizont, Adetrans etc.

Managerul Dan Dunca a completat: ”Am continuat montarea tâmplăriei PVC, înlocuirea învelitorilor pe acoperişuri, am achiziţionat două cazane pentru centrala termică pe gaz. Până la 31 octombrie, echipamentul RMN trebuie instalat. Banii au fost asiguraţi de Ministerul de Finanţe şi cofinanţare CL Sighet 10 procente. Noul computer tomograf este de 16 ori mai performant decât actualul CT . Achiziţionăm echipament radiologic mobil pentru compartimentul Urgenţă, aparate de sterilizare şi defibrilaţie mecanică. Pentru acestea contractele de achiziţionare sunt în derulare. Am depus mai multe proiecte de finanţare pe fonduri europene. Vă prezentăm câteva din realizările noastre din ultimii 3 ani şi câteva proiecte de viitor. Proiecte transfrontaliere, în parteneriat cu spitale din Ucraina. În zilele următoare, vom merge la Budapesta pentru semnarea celor două contracte de finanţare. Pe lista proiectelor câştigate avem 54 de aparate medicale în valoare de 1 milion euro, pentru secţiile ORL, Chirurgie, Ortopedie, Anestezie şi Terapie Intensivă, CPU, Oftalmologie. După ce vom primi şi aceste aparate, vom putea spune că cel puţin la Compartimentul Primiri Urgenţe suntem dotaţi la nivelul Spitalului Judeţean. Al doilea proiect vine cu dotări pentru secţiile Obstetrică-ginecologie, Neonatologie şi Radiologie (aparat radiologic digital şi un ecograf). Din proiectul cu Ucraina, vom primi apatură în valoare de peste o sută mii euro pentru secţiile Boli infecţioase, Pneumologie şi Dermatologie. Nici Ambulatoriul Spitalui nu este lăsat deo­parte. Pentru reabilitare şi dotare este nevoie de o importantă sumă de bani. Proiectul se află în curs de aprobare. La finele anului trecut, cu finanţare de la ministerul Sănătăţii şi cofinanţare de la CL Sighet, am beneficiat de o sumă de un milion lei, tot pentru achiziţie aparatură. Toate sumele adunate dau 12,5 milioane lei noi. O fi mult, o fi puţin.. apreciaţi dvs. Cred că este cea mai mare investiţie în aparatură medicală de care spitalul nostru a beneficiat într-o perioadă relativ scurtă (3 ani). La ora actuală, se reamenajează spaţiile în care urmează a fi instalate noile aparate la secţia Radiologie. De la Consiliul Local avem promisă suma de 100 mii lei pentru secţia Boli infecţioase. Cu toate acestea, din punct de vedere financiar Spitalul sighetean nu stă pe roze. Contractul cu CAS nu a fost reînnoit, ci doar prelungit cel precedent. Apoi, prin majorarea unor salarii, de la 1 ianuarie anul curent, efortul financiar suplimentar lunar s-a ridicat la 210 mii lei. Legiuitorul efectiv a uitat să identifice sursa de finanţare. Abia din luna mai s-a reparat greşeala. Aceste sume le-am suportat noi, timp de 4 luni, peste 800 mii lei, pe care i-am luat din fondurile de reabilitare. De aceea îi rog pe cei dintre dvs. care au posibilitatea să o facă, să ne sprijine în continuare. Potrivit legii, puteţi dirija o parte din impozitul pe profit către spitalul nostru. Un pic de aici, un pic de acolo se adună. Cu aceste sume îi ajutaţi inclusiv pe pacienţii din Maramureşul istoric, beneficiarii serviciilor noastre. Reprezentanta biroului fiscal de la Administraţia Financiară Sighet va face precizări despre noutăţile legislative privind Codul Fiscal şi posibilităţile legale de sponsorizare.” – a mai spus managerul.

Despre realizări şi perspective, despre sponsorii locali au vorbit şi directorul medical dr. Mariana Şimon, dr. Alina Vida, şef secţie Radiologie şi ima­gistică, dr. Anca Marina şef UPU, dar şi primarul municipiului, Horia Scubli, care le-a mulţumit sponsorilor locali care sprijină Spitalul Municipal de foarte mulţi ani. ”Chiar dacă zona de adresabilitate este Maramureşul istoric, doar Consiliul Local Sighet asigură fonduri Spitalului Municipal. Le mulţumesc colegilor consilieri care au găsit soluţii financiare pentru co-finanţarea de 10 procente din proiectul european în valoare de 120 miliarde lei vechi. Mulţumesc şi conducerii spitalului, care a găsit calea de a obţine bani, cele 125 de miliarde lei vechi investiţi în ultimii 3 ani reprezentând o gură proaspătă de oxigen pentru Spitalul Sighet. Vreau să mulţumesc Ministerului Sănătăţii. Mulţi bani au venit de acolo. Dar să ştiţi că aparatura nouă are nevoie de cheltuieli suplimentare. Pentru a introduce aparatul RMN în secţie, trebuie spartă o porţiune dintr-un zid exterior al clădirii. Trebuie refăcute apoi toate instalaţiile: electrice, termice, sanitare. Mulţumim colectivului de cadre medicale, auxiliare TESA şi tehnice, care au depus eforturi pentru a face ceea ce se vede. Închei mulţumindu-i lui Dan Dunca, managerul care a preluat spitalul în urmă cu 3 ani, când arieratele erau de 4,5 milioane lei, iar azi sunt la 1,7 milioane lei.”

În treacăt fie spus, dacă azi te apuci să zugrăveşti spitalul sighetean, atunci, când termini, trebuie să o iei de la început. De ce? Pentru că îţi trebuie vreo 5 ani să spoieşti toate cotloanele.