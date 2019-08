An bun şi nu prea în legumicultură

2019 nu a fost un an tocmai bun pentru legumicultură. Asta din cauza ploilor abundente de pe timpul verii, dar şi a secetei din primăvară. Avantajul pentru cei care produc legume a fost faptul că, în aceste condiţii, preţurile s-au păstrat destul de sus la anumite produse: „Am pus varză, vinete, capia, gogoşari şi roşii. Varza este pe 12 ari, vinete pe 15 arii, capia vreo 10 arii, gogoşari la fel. Însă culturile au mers greu în acest an. Am plantat mai târziu din cauză că au fost ploi. Acum încep să intre pe făgaş normal lucrurile. Însă faţă de anul trecut, recolta a fost mai slabă, că s-a întârziat totul din cauza vremii nefavorabile. Şi clienţi la produse sunt mai puţini, că nu e chiar perioada în care oamenii pun pe iarnă. Eu îmi vând recolta la târguri, la pieţe, organizate prin judeţ. Preţurile în schimb, s-au păstrat cam la fel cu anul trecut. Roşiile au preţul mai mare, castraveţii, chiar şi la vinete este preţul puţin mai mare faţă de 2018. Dar la unele vor scădea cât de curând, că apar tot mai multe. În solarii am ardei, castraveţi şi roşii”, ne-a explicat Flaviu Costin, producător din Dăneştii Chioarului.