Certificare a Sistemului de Management al Calității din Consiliul Județean Maramureș

Marți, 13 august 2019, în sala ”Bogdan Vodă” a Palatului Administrativ din Baia Mare, s-a desfășurat Conferința de prezentare a certificării Sistemului de Management al Calității din Consiliul Județean (CJ) Mara­mureș. În prezența președintelui CJ, Gabriel-Valer Zetea, și a prefectului județului Maramureș, Vasile Moldovan, dar și a multor invitați din partea primăriilor din județ, a instituțiilor din coordonarea sau subordinea CJ Mara­mureș precum și ONG-uri, au fost prezentate aspectele relevante ale procesului care a condus la implementarea și certificarea Sistemului de management al calității în instituție, în conformitate cu standardul ISO 9001/2015.

“Proiectul MaraQuality este un proiect bun, necesar, care răspunde nevoii identificate la nivelul Consiliului Județean Ma­ramureș de a asigura creșterea eficienței activității prin implementarea unui sistem de creștere a calității actului administrativ, orientat către cetățeni. Am asigurat întreg suportul și cofinan­țarea necesară acestui proiect, iar astăzi avem certificatul care atestă munca ce s-a depus și care reprezintă doar începutul, acesta fiind primul pas. De acum înainte, Consiliul Județean Mara­mureș trebuie să respecte zi de zi aceste standarde ISO 9001/2015 și este imperios necesar să fim mult mai eficienți în activitatea noastră. Trebuie să recunoașteum cu toții că acest proiect ajută enorm“, a subliniat președintele Consiliului Jude­țean Maramureș, Gabriel-Valer Zetea.

”Acest certificat simbolizează o apreciere a actului managerial, a bunelor practici din CJ Maramureș. Consiliul Județean este orientat în direcția calității, a demonstrat că are capacitatea de a satisface nevoile societății prin proiectele pe care le-a implementat și le implementează” a punctat, în cuvântul său, prefectul județului Maramureș, Vasile Moldovan.

Consiliul Județean dorește să fie un reper de maximă încredere prin calitate, performanță și loialitate față de comunitatea maramureșeană, iar ideea de bază a politicii instituției în domeniul calității este: „Consiliul Județean Maramureș în slujba cetățeanului!”

”Politica noastră este de a da o nouă dimensiune conceptului de „administrare” în sensul creșterii nivelului de satisfacere a cerințelor utilizatorilor serviciilor oferite prin asigurarea transparenței decizionale, reducerea birocrației și îmbună­tățirea continuă a serviciilor actului administrativ”, a precizat Dan Cocoșilă, managerul de proiect și consilier superior în cadrul Biroului Relații Internaționale.

Proiectul ”MaraQuality”, cod SIPOCA 73/cod SMIS 122738, are asigurată finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, iar Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Adminis­trației Publice. „MaraQuality” e un proiect elaborat de reprezen­tanții Biroului Relații Internațio­nale. (A.B.M.)