Aniversare la Coroieni

Am fost pe ospeţie la Centrul social pentru persoane vîrstnice „Bu­nul Samarinean” din comuna Coroieni, unde gazdă bună şi interlocutor ne-a fost directorul Călin Bud, de la care am aflat că la 1 septembrie 2019 centrul pe care-l conduce va împlini un an de la înfiinţare.

În luna martie 2018, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramu­reșului și Sătmarului, a semnat pentru preluarea în administrare totală a Centrului social de tip rezidențial pentru persoane vîrstnice “Bunul Samarinean” din localitatea Coroieni, Protopopiatul Lăpuș, devenind astfel administrator de drept. Centrul Social a fost construit de Primăria Coroieni, în parteneriat cu Mănăstirea “Sfîntul Prooroc Ilie Tesviteanul” Dealu Mare (stareț, protos. Ioil Nicoară), aflată pe teritoriul administrativ al acestei comune. Centrul a fost construit şi utilat după toate standardele noi, începînd de la spaţiile de cazare, pînă la cele de depozitare a alimentelor, bucătărie, sală de mese, frigidere, congelatoare, lifturi, mașini de spălat etc.

Camerele sînt dotate cu televizor și baie separată. Centrul are capelă pentru serviciile religioase, bibliotecă, spațiu de lectură și activități recreative. În viitor, în faţa clădirii, va fi amenajat un parc cu alei și pomi ornamentali, fîntînă arteziană şi bazin de apă, bănci de odihnă, aspersoare pentru udarea spațiilor verzi și a pomilor, astfel încît locatarii să beneficieze de un confort cît mai mare.

“Este cel mai modern centru rezidențial pentru persoane vîrstnice din toată Transilvania”, a precizat arhim. dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar.

Călin Bud ne-a spus: “Clădirea căminului are peste 1.000 de metri pătraţi şi în cele 25 de camere cu cîte două paturi fiecare, baie proprie, frigider şi televizor poate primi 50 de persoane. Acum, sînt asistate 40 de persoane. A fost solicitată, pentru cazare şi masă, suma de 2.000 de lei pe lună pentru o persoană. Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, în calitate de administrator, şi-a propus ca acele persoane care nu au posibilitatea financiară să acopere suma solicitată, să fie ajutate de Episcopie. Numărul angajaţilor este de 19 persoane: infirmiere, asistente medicale, administrator, director, asistent social. Periodic, centrul este sprijinit de sponsori, oameni cu suflete de aur, precum cei de la „Fundamental”, „Hexalit” şi alte firme din Tg. Lăpuş. De la Catedrala Episcopală din Baia Mare, am primit o mare cantitate de lemn de foc. Gătitul mîncărilor şi servirea meselor sînt asigurate de trei bucătărese. Avem 26 de cărucioare cu rotile, pentru mers, şi ne-ar mai trebui şase. Ne mai trebuie zece paturi spitaliceşti, ne-am dori televizoare cu ecran mare, lenjerii de pat. Avem generator de curent, maşină de tuns gazonul. La bucătărie, am primit veselă. Sîntem sprijiniţi de către preoţii din zonă. Găvrilă Ropan, primarul comunei Coroieni, ne-a dăruit un autoturism de teren pentru aprovizionare. Tuturor le mulţumim!”