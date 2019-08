Duminică, prima fază a Cupei României pe judeţ

Duminică, 18 august, va debuta o nouă ediţie a Cupei României, faza pe judeţ, în runda inaugurală urmând să intre echipele din eşalonul cinci, toate cele 8 partide urmând să înceapă la ora 17.30. Programul fazei I:

• Unirea Săsar – AS Mireşu Mare. Arbitri: M. Bela – Şt. Mezei, Buie Şerban. Observator: I. Marchiş.

• Stejarul Fersig – PHP Iadăra. Arbitri: D. Lazin – D. Donca, V. Zete. Observator: I. Dragoş.

• Viitorul Gârdani – Gloria Sălsig. Arbitri: C. Erdei – V. Vinţ, G. Pante. Observator: M. Mihalca.

• Gloria Chechiş – Speranţa Cerneşti. Arbitri: F. Mihali – P. Bujor, Denis Mal. Observator: E. Necula.

• Faurul Făureşti – Dinamic Groşi. Arbitri: C. Codrea – S. Lucaciu, Teo Lauran. Observator: I. Hotico.

• Cetate Remetea Chioarului – Viitorul Copalnic Mănăştur. Arbitri: D. Co­ciş – R. Cormoş, A. Mărieş. Observator: G. Bărbuş.

• Gloria Culcea – ACS Satu Nou de Jos. Arbitri: R. Necrici – S. Grad, P. Bode. Observator: C. Săsăran. Terenul din Săcălăşeni.

• Măgura Coaş – Fulgerul Lăschia. Arbitri: M. Bărbuş – I. Sava, A. Mureşan. Observator: C. Limban.