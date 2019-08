„Internaționalele” de la Minaur la o acțiune a unui sponsor al naționalei

Universal Alloy Corporation (UAC – fabrica de la Dumbrăvița cum este cunoscută), unul dintre cei mai mari angajatori din Maramureș și-a sărbătorit joi, 15 august, angajații, așa cum o face de câțiva ani de Sf. Maria. Unul dintre partenerii UAC este BRD, unitatea bancară fiind și unul dintre sponsorii loturilor naționale.

În baza parteneriatelor între Federația Română de Handbal și sponsorii săi, jucătoarele de la loturile naționale participă la diverse acțiuni organizate de sponsori. În această categorie a intrat și acțiunea de joi după-amiază, în care cinci jucătoare de la CS Minaur și antrenorul Costică Buceschi (secundul lui Tomas Ryde la naționala de senioare). Au fost prezente cele trei componente ale lotului mare, Ana Maria Măzăreanu, Sonia Seraficeanu și Anca Polocoșer, precum și două dintre componentele lotului Under 19, Eva Kerekes și Andreea Popa. N-a putut fi prezent portarul Cristina Ciaușescu (de la Under 19), care are niște probleme de ordin medical.

Fetele au dat autografe pe materialele promo­țio­nale ale sponsorului, au făcut poze și au petrecut un pic de timp cu cei prezenți acolo.