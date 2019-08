Mistreţii produc pagube, gospodarii ameninţă cu … greva

În Arieşu de Pădure, Mireşu Mare, Şomcuta sau Recea, mistreţii dau iama în culturile de porumb şi distrug totul în cale. Atât păgubiţii, cât şi primarii, nu mai ştiu ce să facă pentru a rezolva această problemă. Primarii din zonele afectate ameninţă chiar cu greva!

Ne-au fost semnalate atacuri produse zilele trecute în satul Arieşu de Pădure din comuna Satulung, unde mistreţii au stricat şi călcat circa un hectar de porumb dar în copt. Gospodarul Tomă Stan ne-a explicat: „Am cultivat un hectar de porumb, însă mistreţii au intrat în el, cu toate că am montat gard electric dublu. Nimic nu îi opreşte, trec în forţă prin gard, după cum se poate vedea. Nu ştiu ce să mă mai fac! Cum să-mi mai ţin porumbul în siguranţă? Şi cine mă despăgubeşte?… Anul trecut tot aşa s-a întâmplat, mi-au distrus porumbul şi am rămas doar cu munca. Am anunţat şi atunci, au venit vânătorii, s-au pus în trei colţuri ale holdei, dar n-au vânat nimic! Dacă le trebuie porci mistreţi, să îngrădească pădurea, ca Ţiriac. Să le dea mâncare şi să nu iasă din ţarc. Mie cine îmi plăteşte paguba? 300 de lei am dat pe sămânţa de porumb, plus aratul, discuitul, semănatul, erbicidatul… Cine mă despăgubeşte? Ca să nu mai vorbesc de sârma de la gardul electric, aparatul pentru gard, bateria… Am lucrat la pădure să fac parii pentru gard. Şi chiar în aceste condiţii, mistreţii tot au intrat în mălai şi l-au distrus! Am cosit pe sub gard, să nu ajungă iarba la fire, însă fără rezultat, porumbul este la pământ”.

Primarii ameninţă că vor protesta!

Ioan Mătieş, primarul comunei Mireşu Mare, ne spune că va intra în grevă, alături de ceilalţi primari din zonele afectate: „Am vorbit personal cu consilierul principal al prim-ministrului Viorica Dăncilă, i-am expus problema, a spus că mă sună, dar nu m-a mai contactat. Am vorbit şi cu senatorii din Comisia de agricultură. M-a sunat consilierul lui Lucian Trufin, însă deocamdată fără niciun rezultat. Aşa că, până la urmă, s-ar putea ca primarii maramureşeni, din localităţile în care mistreţii produc pagube în culturile oamenilor, să intre în grevă şi s-ar putea să ni se alăture şi cei din alte judeţe limitrofe Maramureşului, că asemenea pagube nu sunt produse doar la noi. Încă mai aştept să fiu contactat de consilierul premierului, dar nu ştiu câtă răbdare mai am… Am fost la Guvern în calitate de reprezentant al tuturor primarilor care au asemenea probleme şi cu care am discutat în prealabil”, a spus inginerul agronom Ioan Mătieş. Rămâne de văzut ce se va rezolva şi dacă se va rezolva această problemă gravă, care determină ţăranii să-şi abandoneze terenurile!