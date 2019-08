Tatiana Cauni aduce în Baia Mare prima cafenea MERITO pentru profesori

Tatiana Cauni – profesor de limba şi literatura română de aproape 20 de ani la Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” din Baia Mare – va organiza luna aceasta, în Baia Mare, prima cafenea MERITO dedicată cadrelor didactice care doresc să afle mai multe despre acest proiect al Fundaţiei Romanian Business Leaders. Ea a fost premiată în luna martie a acestui an cu distincţia de Profesor MERITO, regăsindu-se astfel printre cei 12 dascăli din ţară recompensaţi pentru activitatea lor în cadrul unei gale la care a participat şi preşedintele Klaus Iohannis. Cu acest prilej, Tatiana Cauni a descoperit oameni cu adevărat deosebiţi, pasionaţi şi entuziaşti care au încurajat-o să formeze o comunitate MERITO în Baia Mare, prima din zona Maramureş – Satu Mare – Sălaj. Prin acest proiect, antreprenorii din România recunosc public şi material meritele profesorilor valoroşi ai ţării şi lucrează apoi împreună pentru a duce mai departe în sistemul de educaţie bunele practici ale profesorilor MERITO.

„Fiecare profesor îşi doreşte să treacă măcar o dată în viaţă prin astfel de emoţii”

Reporter: În primăvara acestui an, ai primit distincția de Profesor MERITO. Care a fost procedura de selecție?

Tatiana CAUNI: Știu doar că am fost „spionată” în comunitatea din care fac parte şi că propunerile pentru această distincţie se fac de către foşti şi actuali elevi, părinţi. Când am fost sunată, ulterior, pentru a fi întrebată dacă accept nominalizarea, m-am gândit ce aş putea avea atât de special. Titlul sună interesant şi te gândeşti dacă poţi să fii o sursă de inspiraţie pentru elevii de la clasă. Încurajată de cei din jur, am acceptat. După aceea, a trebuit să dau nume de contact cu care să se discute, iar în ultima etapă m-au anunţat că am trecut de selecţie şi că vor veni în liceu pentru a mă cunoaşte, pentru a crea povestea din spatele numelui şi a persoanei şi pentru a face câteva poze urmând să mă anunţe dacă fac parte din cei 12 finalişti MERITO 2019.

R.: Te-ai numărat printre cei 12 finalişti, iar gala a fost un eveniment de excepţie la care a participat chiar şi preşedintele ţării, Klaus Iohannis.

T.C.: Da, gala a fost chiar de excepţie. Cred că fiecare profesor îşi doreşte să treacă măcar o dată în viaţă prin astfel de emoţii. A fost interesant. Gala MERITO este un eveniment ce are loc sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui ţării, iar 2019 a fost primul an în care acesta a fost prezent la eveniment. Mai întâi, a dorit să îi cunoască pe toţi profesorii MERITO. A fost o întâlnire foarte degajată, nemediatizată, în care a stat de vorbă cu noi. În zilele următoare, am fost invitaţi şi la Ministerul Educaţiei Naţionale unde am avut o întâlnire formală cu ministrul de atunci, Ecaterina Andronescu.

Tabără cu profesorii MERITO

R.: Ce înseamnă să faci parte din această comunitate a profesorilor MERITO?

T.C.: În mod normal, organizatorii ne-au transmis că nu suntem obligaţi să facem absolut nimic, dar un asemenea titlu te responsabilizează mai mult, simţi că trebuie să faci mai mult. Aşa că, în vara aceasta, am fost în tabăra Summer Camp, ce a avut loc între 21 şi 25 iulie, la Padina, şi unde au fost prezenţi circa 30 de profesori MERITO. În această tabără, ne-am cunoscut foarte bine şi am pus la cale multe evenimente prin care am dori să creăm comunităţi MERITO. Sunt câteva mari, regionale, în: Transilvania, Moldova, Dobrogea etc., iar eu sunt cam „stingheră” aici, fiind singurul profesor MERITO din zona Maramureş, Sălaj şi Satu Mare. Dar vreau să adun pe lângă mine oameni care vor să facă şi altceva şi nu cred că va fi imposibil pentru că am văzut că sunt mulţi colegi interesaţi.

R.: Ce evenimente ai programat în acest sens?

T.C.: Cei dintâi eveniment va fi prima cafenea publică MERITO din Baia Mare programată să aibă loc miercuri, 28 august, de la ora 17, la Casa Dobro. Va fi o întâlnire dedicată profesorilor dornici să afle mai multe despre MERITO, un proiect al Romanian Business Leaders. Apoi, în noiembrie, urmează festivalul regional de teatru pentru elevi, ediţia a IX-a, în cadrul căruia m-am gândit să invit profesori MERITO din ţară care să susţină câteva ateliere. De asemenea, voi încerca să ajung la cercurile pedagogice pentru a disemina informaţiile. Am multe activităţi pe agenda personală, sunt şi dirigintă de clasa a XII-a, deci mă aşteaptă un an greu. Dar sunt o persoană dinamică şi optimistă şi cred că voi reuşi să duc la bun sfârşit totul.