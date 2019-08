Minaur a câştigat turneul de la Făgăraş

Echipa masculină de handbal a CS Minaur a participat, vineri și sâmbătă, la turneul amical „Zilele Cetății” de la Făgăraș. Vineri seara, băimărenii

s-au impus cu 27-26 în fața echipei CSM Reșița. Al doilea meci a fost și finala mare a întrecerii, între gazdele de la CSM Făgăraș și CS Minaur, gruparea pregătită de Stephane Plantin și Alexandru Sabou reușind să se impună cu 29-25 și să câștige competiția.

CS Minaur Baia Mare – CSM Reșița 27-26(12-15)

Meciul a fost echilibrat și plin de răstunări de scor, fiecare dintre echipe având câte o perioadă foarte bună. Din fericire, cea a echipei Minaur a fost mai lungă și mai eficientă. Băimăreni au condus 3-1 (5), apoi scorul a „balansat”: 3-4 (8), 7-6 (15), 11-9 (22). Aici a venit perioada bună a reșițenilor, care au marcat de cinci ori la rând: 11-14 (27), iar la pauză s-a intrat cu 12-15. După pauză, Reșița s-a desprins la 15-19 (36), dar mai apoi, timp de nouă minute, Minaur a jucat excelent și a marcat de șapte ori la rând: 22-19 (45). Am menținut diferența, am mai crescut-o ușor, 26-22 (54), iar pe final am conservat victoria. • CS Minaur Baia Mare: Răzvan Apostu, Ionuț Ciobanu – Daniel Bera 7, Alexandru Csepreghi 4, Milan Kotrc 4, Georgel Haiduc 4, Tomas Cip 3, Tudor Botea 2, Vojislav Brajovic 2, Călin Căbuț 1, Andrei Buzle, Robert Nagy, Daniel Mureșan, Teo Coric, Mihai Bușe­can, Janja Vojvodic, Albert Cristescu. Antrenori: Stephane Plantin și Alexandru Sabou. • CSM Reșița: Simulescu (a marcat două goluri), Tevzadze – Dediu 5, Mledenciu 4, Santeiu 3, Starcenko 3, Rohozneanu 2, Lucian Ignat 1, Pătru 1, Vulpe 1, Laza 1, Belchite 1, Bahan 1, Bărbos 1, Trifkovic, Țiu, Radosavljevic. Antrenori: Ilie Vaidasigan, Cristian Ionescu.

CSM Făgăraș – CS Minaur Baia Mare 25-29 (7-14)

Minaur a început partida în forță și a condus sistematic: 1-5 (7), 4-7 (15). Am dominat mai apoi și mai autoritar, reușind desprinderea: 5-10 (26), 7-14 (pauză). Gazdele au încercat să revină în joc după reluare, dar Baia Mare a menținut diferența, ba chiar a și mărit-o: 13-20 (45), 16-24 (48), 21-28 (57). Făgăraș a fost mai activă în final, dar n-a mai putut face nimic. • Aruncări de la 7 m: 8-3 (transformate: 5-1). Minute de eliminare: 6-10 (în min. 18 Bera a fost descalificat). • CSM Făgăraș: Ștefan Gri­goraș, Răzvan Vîlceanu – Tibi Constantinescu 5, George Arsu 4, Cosmin Capotă 4, Alexandru Dedu 3, Alin Cîmpan 3, Leonard Ștefan 2, Nicolae Ungureanu 2, Călin Hagiu 1, Răzvan Mateoniu 1, Claudiu Mînea, Cătălin Furak, Bogdan Dincă, Vlad Sîncelean. Antrenori: Raul Fotonea și Eugen Frățilă. • CS Minaur Baia Mare: Adrian Țenghea, Ionuț Ciobanu – Milan Kotrc 5, Tomas Cip 5, Tudor Botea 3, Daniel Bera 3, Daniel Mureșan 3, Janja Vojvodic 3, Alexandru Csepreghi 2, Teo Coric 2, Andrei Buzle 1, Georgel Haiduc 1, Albert Cristescu 1, Robert Nagy, Mihai Bușecan. Antrenori: Ste­phane Plantin și Alexandru Sabou.

(minaur.ro)