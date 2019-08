Boli mai multe la legume

Acest an a fost până acum unul destul de capricios pentru legumicultură şi nu numai. Asta din cauza vremii schimbătoare, cu diferenţe mari de temperatură şi umiditate în exces în perioadele optime de plantare. Dar chiar şi aşa, agricultorii au scos producţii destul de bune. Gheorghe Tinc, legumicultor din Mireşu Mare, ne-a explicat: „Cu agricultura stăm bine. Am roşii pe 10 arii, ardei – 90 de arii, vinete pe 80 de arii, varză 1,5 ha. Dintre aceste suprafeţe, 50 de arii sunt în spaţii protejate (roşii şi ardei), restul culturilor sunt în câmp. Producţia este destul de bună în acest an. Vindem de ceva vreme deja, iar lumea mai cumpără produsele, cu o excepţie: varza. Aceasta trece foarte slab deocamdată, că este foarte multă pe piaţă. A scăzut şi mult şi preţul la ea. Dăunătorii au fost în acest an, însă nu exagerat de mulţi. În schimb bolile au fost în exces din cauză că au existat diferenţe mari de temperatură şi umiditate. Ardeii în câmp, gogoşarii, capia, cei iuţi, au fost printre cei mai afectaţi.

Cred că putregaiul cenuşiu i-a afectat. Cel puţin asta am constatat eu că ar fi fost una dintre bolile apărute. Le-am tratat şi am scăpat. Însă planta odată afectată, deja începe să sufere, chiar dacă o tratezi, şi nu mai face producţia pe care ar trebui să o realizezi. Şi plantarea s-a făcut destul de târziu în acest an, din cauza ploilor abundente în perioada optimă de plantare. Dar una peste alta, până acum a fost un an destul de bun. An rău îl consider doar atunci când bate gheaţa şi ai rămas fără culturi. Aici la noi am scăpat din fericire. A fost ceva grindină, dar nesemnificativ. Vinetele au fost puţin mai tare afectate, dar ele se regenerează foarte repede. Mi-am făcut acest ajutor de minimis pentru roşii, ciclul I, pe care am şi primit banii”.