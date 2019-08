Proiectele şi deciziile primarului Cătălin Cherecheş aprobate de Consiliul Local şi Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă

Cherecheș a primit avizul Comitetului Local pentru Situații de Ur­gență pentru asanarea zonelor Craica, Pirită, Ferneziu, Gării și Cuprom

Modul ineficient în care autoritățile acțio­nează în zonele locuite cu prepon­derență de cetă­țenii de etnie rromă determină reacții dure din partea autorității locale și a primarului municipiului Baia Mare, Cătălin Che­re­cheș. Drept urmare, acesta cere tuturor factorilor abilitați să nu mai ignore legea și drepturile cetățenești.

“Aici vorbim în primul rând de copii, dar în același timp despre persoane care nu se află sub niciun fel de protecție și nu au nici un fel de condiție de viață așa cum comunitatea trebuie să le ofere, indiferent de ce etnie sunt, de gradul educațional pe care îl au sau pe scara socială pe care se aşează. Vreau să constatăm că ne aflăm într-o situație de urgență din acest punct de vedere și să transmitem autorită­ților județene, dar și celor care își desfășoară activitatea la nivel național, starea de fapt din aceste comunități, astfel încât să putem demara o interven­ție foarte determinată pentru rezolvarea punctuală, pe fiecare zonă în parte a condițiilor și a problemelor pe care le au cetățenii din aceste zone. Trebuie să avem în vedere inclusiv asanarea unor astfel de zone, prin relocarea acestor cetățeni și crearea unor condiții de viață mai bune” a spus primarul Cătălin Cherecheș.

De altfel Comitetul Local pentru Situații de Urgență a aprobat in­tervenția autorităților în zonă, precum și aplicarea în mod strict a politicilor de locuire și respectarea obligațiilor pe care le are autoritatea locală față de aceste comunități, acelea de a asigura accesul tuturor în mod egal la asis­tență socială, educație și sănătate.

Cadou pentru bobocii băimăreni – 1500 ghioz­dane și rechizite școlare

La inițiativa primarului Cătălin Cherecheș și anul acesta elevii din clasele pregătitoare vor primi rechizite școlare și ghiozdane din partea Adminis­trației Publice Locale. Acțiunea “Primul meu ghiozdan” a demarat în 2015, iar de atunci la fiecare început de an școlar peste 1200 de copii din clasa pregătitoare primesc rechizite școlare și ghiozdane din partea Admi­nistrației Publice Locale a Municipiului Baia Mare.

”Este o inițiativă care arată grija noastră față de copii și de viitorul lor, dar și faptul că este foarte important pentru noi ca toți aceștia să aibă cel puțin același standard. Trebuie să facem acum un gest care să împiedice apariția unor discre­panțe. Practic pentru câteva sute de lei în plus vrem să oferim tuturor preșcolarilor posibilitatea să beneficieze de aceleași standarde, astfel încât între cei care provin din familii cu posibilități mai mari și cei care vin din familii cu posibilități mai reduse să nu existe diferenţe și să nu existe o concurență din aceasta falsă între copii, care are ghiozdan mai frumos și care are ghiozdan mai urât”, a declarat Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare.

Rechizitele școlare urmează să fie împărțite de către primarul Cătălin Cherecheș și repre­zen­tanții Direcției de Asis­tență Socială din cadrul Primăriei Baia Mare.

Sărbătoarea Castanelor 27 – 29 septembrie – artiști străini și români invitați de primărie

În perioada 27-29 septembrie 2019, municipiul Baia Mare va fi gazda celei de a XXVII-a ediții a Sărbătorii Castanelor, un eveniment de tradiție al municipiului Baia Mare.

De această dată evenimentul va avea loc sub egida manifestărilor dedicate obținerii de către municipiul Baia Mare a titlului de Capitală Europeană a Tineretului în 2022. Consilierii locali au aprobat în ședința din 19 august organizarea evenimentului, după ce primarul Cătălin Cherecheș a avut o serie de discuții cu organizațiile non guvernamentale care se ocupă de acest proiect.

“Vom face Sărbătoarea Castanelor sub egida acestui proiect și vom începe prin prezentarea la Bruxelles, în 10 – 11 septembrie, prin bunăvoința și cu sprijinul repre­zentanței României la Comisia Europenă, a proiectului Baia Mare Capitală Europeană a Tineretului în 2022. Va fi o chestiune care va scoate în evidență proiectul, municipiul Baia Mare dar și tot ceea ce înseamnă efortul pe care l-a făcut autoritatea locală și entitățile civice cu privire la acest proiect. Ulterior vom prezenta municipiul Baia Mare și acest proiect celorlalte trei capitale ale tineretului, pentru ca ulterior să generăm consultările cu tineretul chiar de Sărbătoarea Castanelor, astfel încât ei să înțeleagă acest proiect și să participe la realizarea practică a acestuia. Vom realiza, de asemenea, și o conferință intitulată Baia-Mare 2030 raportat la stategia de tineret, lucruri care țin de evoluția orașului în raport cu ceea ce însemnă comunitatea tânără a municipiului, pentru că la mijlocul lunii octombrie să fie prezentată strategia de tineret a municipiului Baia Mare, un act oficial, respectiv un argument al candidaturii noastre pentru titlul de Capitală Europenă a Tineretului pe care îl vom depune în fața juriului de la Bruxelles pe 15 noiembrie”, a spus Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare.

La propunerea primarului, Comitetul Local pentru Situații de Urgență constată necesitatea unei proceduri de ur­gență pentru renovarea Colegiului Național Gheorghe Șincai

La inițiativa primarului Cătălin Cherecheș, membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență au hotărât demararea în regim de urgență a procedurilor necesare gestionării cât mai eficiente a situației în care se află clădirea istorică a colegiului, respectiv demararea cât mai rapidă a lucrărilor de modernizare de care are nevoie în acest moment clădirea.

“Au existat mai multe proceduri de achiziție a lucrărilor de modernizare a clădirii istorice a colegiului. Însă la niciuna nu s-au prezentat. Din punctul meu de vedere funcțio­narea în această clădire depreciată este una care generează pericole pentru cei care își desfășoară activitatea acolo, elevii sau profesorii. Nu cred că în acest moment, indiferent de performanțele pe care le avem din perspectiva elevilor sau profesorilor, trebuie să îi punem în situația în care să-și arate și capacitatea de supra­viețuire”.

Proiectul care vizează reabilitarea corpului vechi al Colegiului Național “Gheorghe Șincai” a fost aprobat de consilierii locali în septembrie 2018.

Cătălin Cherecheș – revoltat de situația gestiunii deșeurilor menajere, și a obrăzniciei și ne­glijenței celor de la Drusal

Nemulţumit de modul în care se derulează proiectul care vizează gestionarea pe viitor a de­șeu­rilor și salubrizarea lo­ca­lităților din Maramures, primarul Cătălin Che­recheș a cerut Comitetului Local pentru Situații de Urgență alcătuirea unei comisii care să analizeze la sânge în ce măsură participarea la acest proiect este benefică municipiului Baia Mare.

Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare: “Este un proiect care în modul în care a fost gândit și aprobat spre finanțare nu va fi operabil niciodată, astfel ca raportat la interesul auto­rității locale, dar și cetă­țenilor municipiului Baia Mare, inclusiv sub aspectul costurilor, chestiunea va fi una destul de dificilă. Tocmai din acest motiv supun atenției evaluarea – alături de o comisie formată din repre­zen­tanții instituțiilor abilitate și ai municipiului – impactul real al implementării aces­tui proiect, sau al nerealizării lui în municipiul Baia Mare. Acest lucru trebuie să ducă la o decizie a auto­rității locale și pentru ca municipiul Baia Mare să iasă din acest proiect. Eu consider că un alt tip de sistem de operare, respectiv de gestionare a de­șeurilor – pentru Baia Mare și zona metropolitană este mult mai corect. Lucru pe care probabil ni-l vom asuma, în baza deciziei pe care o vom lua, dar asta va însemna o stație modernă de banalizare a deșeu­rilor care să apar­țină municipiului, res­pectiv unei zone mai largi din Mara­mureș. Cred că trebuie să ne raportăm la ceea ce se întâmplă în comunitățile civilizate din acest punct de vedere și să avem în vedere că discutăm despre lucruri care ne crează obligații nu doar pentru azi ci pentru următorii 20 – 30 de ani.”

De mai multă vreme, primarul municipiului Baia Mare a atras atenția asupra unor practici ale conducerii Consiliului Județean Ma­ramureș în legătură cu implementarea proiectului de gestionare integrată a deșeu­rilor menajere, mai cu seamă a lipsei de trans­parență care caracterizează activitatea acestuia, precum și sub aspectul comunicării deficitare cu Aso­ciația de Dezvoltare Intercomunitară, respectiv a modului în care se pune în operare sistemul de colectare și gestionare a deșeurilor.

Autoritatea locală cere instituțiilor statului să garanteze eliminarea furtului de minereuri și să monitorizeze respectarea legislației pentru protecția mediului

În ciuda faptului că a sesizat de nenumărate ori modul defectuos în care factorii abilitați intervin și gestionează probleme din zona fostelor unități economice Cuprom și Romplumb, respectiv faptul că din zonele amintite se sustrag sistematic diferite materiale, municipalitatea se vede nevoită să pună piciorul în prag. Pentru că nu mai poate tolera atitudinea nepăsătoarea a celor care ar trebui să rezolve aceste probleme, primarul Cătălin Cherecheş a decis să ceară remedierea si­tuației.

“Modul în care nu se gestionează activitatea în aceste zone aduce prejudicii statului ro­mân. Sunt nenumărate entități private care activează în aceste zone și care extrag din subsol diferite tipuri de materiale, producând astfel o serie de prejudicii. Îmi doresc să realizăm un document care să fie înaintat institu­țiilor responsabile pentru inter­venția în regim de ur­gen­ță, pentru blocarea oricărui tip de activitate în aceste zone situate pe raza municipiului și în orice altă zonă unde există obli­gații de mediu, precum și a unor pagube care ar putea fi aduse statului român” a arătat primarul Cătălin Che­recheș.

Potrivit șefului admi­nistrației locale băimărene se va acționa astfel încât în cel mai scurt timp cei care au obli­gația legală de a acționa în aceste zone să își facă datoria și să nu mai permită inter­venția abuzivă și necontrolată a unor entități în zonele amintite, respectiv să nu mai permită să fie aduse prejudicii statului român.