9 ani de muzică corală internațională în Baia Mare

Festivalul Internaţional Coral „Liviu Borlan”

Interviul nostru cu Alexandru NICOLICI, directorul executiv al Asociației „Prietenii Armoniei”

Este al nouălea an de când la Baia Mare vin coruri şi personalităţi incontestabile ale muzicii corale. Așa cum am făcut-o în fiecare an, o facem și în 2019, invitându-l la dialog, în prag de festival, pe neobositul Alexandru NICOLICI, directorul executiv al Asociației „Prietenii Armoniei”.

– Dragă Sașa, oamenilor le place să cânte, cântecul coral este o tradiţie veche în Maramureş, iar ție îți place să ții în actualitate cântecul coral. Am ajuns la cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional Coral „Liviu Borlan”. Încă una și se fac 10 ani de muzică corală inter­națională la Baia Mare.

– Dacă tu mi-ai spus, dragă Sașa, dă-mi voie să-ți spun și eu, dragă Viorica. Și să-ți mai spun că toate cele opt ediții trecute ale Festivalului Internaţional Coral „Liviu Borlan” au fost un parcurs frumos, cu muzică de calitate, cu pasiune pentru interpretarea ei. Cu zile transformate în muzică! Cu oameni cu drag de muzică. Aşa va fi şi cea de-a noua ediţie. Coruri noi, juriu cu membri noi…

– Noutăți la ediția a IX-a?

– La partea tehnică, organizare, sistem de jurizare nu sunt modificări. Ele au fost gândite bine și funcționează bine și ce este foarte important, aceste aspecte sunt înregistrate și apreciate la IFCM. Poate unii se vor întreba de ce la ediția din 2019 sun doar cinci coruri. Arta este un lucru subiectiv, dar concursul trebuie să fie obiectiv. Să nu uităm, totuși, că Festivalul ”Li­viu Borlan” este un concurs cu o ștachetă foarte ridicată. Vorbim de coruri de amatori, dar interpretarea este de nivel profesionist. Dorim calitate, nu cantitate. Noutăți ar fi la componența juriului, cele șase școli muzicale fiind din România – București, Cluj, Iași, Bulgaria, Elveția, Polonia, la care se adaugă Colegiul de Arte din Baia Mare. Este un juriu profesionist şi cu experienţă, al cărui președinte este maestrul Voicu Enăchescu. Director artistic al festivalului fiind același Andrea Angelini, din Italia, iar directorul festivalului este profesoara Mihaela Bob Zăiceanu, dirijoarea Coralei „Armonia”.

– De unde vin corurile?

– Două din România (unul s-a retras), unul din Cehia, unul din Slovacia și unul din Ungaria, (și un cor din Ucraina s-a retras). Impactul, din punct de vedere strict muzical şi al obiectivităţii, a fost garantul creşterii calitative. Lumea corală cred că nu se prea înghesuie la concursuri din lipsa banilor, a timpului, majoritatea co­riștilor lucrând, expli­cații se pot da multe. Pe noi nu ne descurajează, oricum infrastructura și posibili­tățile noastre sunt limitate la doar 10 coruri. Din acest motiv nu putem să avem secțiuni pentru copii, tineret sau pe genuri muzicale.

– Cred că și anul trecut te-am întrebat: Este o explicație a prezenței scăzute a corurilor din România?

– Răspunsul este același. Poate și faptul că la ultimele ediții premiile au plecat în afara României, poate slaba susținere a mișcării corale din România, poate seriozitatea cu care se lucrează. Este o opinie, sper să fie și corectă. Oricum, situația aceasta cred că trebuie să fie un semnal de alarmă pentru nivelul calitativ accesat de formațiile corale de amatori din România, festivalul nostru fiind considerat printre cele mai puternice, dacă nu cel mai puternic concurs coral din țară.

– Vor fi două zile pline de muzică.

– Da. Prima zi de concurs va avea loc la Casa Tineretului, vineri, 6 septembrie, de la orele 16. După concurs, am reluat ideea concertelor simultane, care s-a bucurat de succes la edițiile precedente. Am revenit și la organizarea, sâmbătă, 7 septembrie, a workshopului pentru dirijori, dar la care poate să participe oricine. Festivitatea de premiere și Gala vor avea loc sâmbătă, de la orele 16,00, precedate de parada costumelor, care va porni din Piaţa Revoluţiei, spre Biserica greco-catolică Sfîntul Anton de Padova (str. Victoriei nr. 15). Publicul are acces liber la toate evenimentele și doar capacitatea sălilor limitează participarea. Suntem bucuroşi nu doar că lista cu piesele semnate de Liviu Borlan, din care concurenţii trebuie să aleagă una, este destul de mare, dar şi că aceste piese circulă prin Europa, unele intrând deja în repertoriul corurilor, fiind cântate în alte competiţii muzicale.

– Muzica nu are nevoie de cuvinte. Iar piesele lui Borlan sună atât de frumos. Asta să fie și faptul că Trofeul „Liviu Borlan” pleacă de cele mai multe ori în afara României?

– Ar fi o explicație. Anul trecut, corul din Kiev a avut o interpretare a piesei „Haia Haia” la un asemenea nivel că ni s-a părut o piesă nouă, deși o interpretăm și noi! Pentru coruri de valoare, limba nu mai este un impediment. Au demonstrat asta coruri din Slovacia, sau Odorheiu Secuiesc, sau Ungaria, care au cântat impecabil în limba română, unii afirmând că parcă piesele ar fi fost scrise special pentru ei și evident au plecat acasă cu Trofeul „Liviu Borlan”. Repet ce mai spuneam: un festival trebuie să scoată în evidenţă nu doar o formaţie, ci mai ales o idee. Asta vrem noi. Ideea de valorificare a spiritului local. Să vezi explozia de sentimente pozitive ale acestor sute de oameni, care se văd pentru prima dată, dar care se împrietenesc, cântă şi dansează împreună.

– Partenerii Festivalului s-au înmulțit, au scăzut, se implică mai mult…

– Avem sprijin și parteneri serioși: Consiliul Ju­dețean Maramureș, Primăria și Consiliul Local Baia Mare, CCI Mara­mu­reș, Ansamblul Național „Transilvania” și lista poate continua. O spun și în 2019, nu suntem mulţumiţi cu lipsa de interes a mass media, care e interesată mai mult de senzaţional, decât de această formă de educaţie şi comunicare. Și, totuși, avem parteneri me­dia consa­crați de la prima ediție: TL+, „Graiul Ma­ra­mu­re­șului”, Radio România Actualități!

– Surprize vor fi?

– Vor fi și surprize, dar, evident, ele trebuie să rămână surprize!

– Mulțumesc, Alexandru Nicolici, și succes celei de-a noua ediții a Festivalului Concurs In­ternațional Coral „Li­viu Borlan”.