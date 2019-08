Românii plecaţi în străinătate au ales să revină acasă

Festivalul hribilor din Borșa a ajuns la a II-a ediție

La sfârșitul săptămânii trecute, Borșa a îmbrăcat straie de sărbătoare. Fiii orașului s-au întors acasă pentru a fi prezenți la a III-a ediție a ”Întâlnirii borșenilor de pretutindeni” organizată de Primăria și Consiliul Local Borșa, în parteneriat cu Consiliul Județean Mara­mureș, eveniment care în acest an s-a adresat borșenilor plecați în căutarea unui trai mai bun în Italia. Și pentru că o acțiu­ne de asemenea anvergură trebuie cinstită cum se cuvine, primarul orașului Borșa, Ion Sorin Timiș i-a invitat în mijlocul borșenilor pe ambasadorul Italiei în România, Marco Giungi, dar și pe reprezentantul italienilor în Parlamentul României, deputatul Andi-Gabriel Groșaru.

La eveniment a fost prezent și președintele Consiliului Județean Ma­ra­mureș, Gabriel Zetea, iar în cadrul deplasării la Borșa, șeful adminis­trației județene a vizitat, alături de invitații de seamă, câteva afaceri de succes din localitate. Una dintre acestea este afacerea familiei Timiș care se ocupă de colectarea, prelucrarea și procesarea hribilor. În acest sens, anul acesta, în cadrul celei de-a III-a ediții a ”Întâlnirii borșenilor de pretutindeni” a avut loc și a II-a ediție a ”Festivalului Hribilor” organizat de firma ”Natura Betim”, com­panie parteneră în realizarea sărbătorii.

Ion Timiș, unul dintre reprezentanții societății care a ajuns cunoscută în Borșa și peste hotare prin varietatea produselor comercializate din hribi a arătat că aceasta este o afacere de familie, pornită cu 20 de ani în urmă. ”În anul 2012 am deschis afacerea noastră proprie, iar în acești ani am reușit să devenim un nume cunoscut în industria prelucrării fructelor de pădure. Am pornit acest ”Festival al hribilor” în anul 2018 și a fost un real succes, fapt pentru care am decis să îl continuăm și în 2019. Vizita primită din partea ambasadorului Italiei în România, Marco Giungi, a președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea și a invitaților prezenți în Borșa ne-a bucurat, pentru că am avut oportunitatea de a le prezenta afacerea și produsele noastre”, a declarat Ion Timiș de la Natura Betim.

Gabriel Zetea: ”Românii plecați în străinătate au ales să revină acasă și să deschidă afaceri alături de familiile lor”.

”Alături de ambasadorul Italiei în România, Marco Giungi, am vizitat câteva afaceri de succes în Borșa, una dintre ele fiind societatea Natura Betim condusă de familia Timiș, care se ocupă de procesarea și prelucrarea hribilor. Și pe unde am oprit, ambasadorul Giungi i-a întrebat pe borșeni de ce nu au rămas în Italia și au ales să se întoarcă în România. Și insista Marco Giungi pe faptul că Italia i-a integrat extrem de repede pe români, că le-a oferit servicii bine plătite, grădinițe și școli pentru copii, autostrăzi și un trai mai bun. Toate răspunsurile, însă, au arătat că cei plecați dincolo au rămas mereu cu dorul de casă în suflet, cu dorul de familiile și pământurile lăsate în urmă. Și chiar dacă viața dincolo este mai bună din punct de vedere financiar, programul de muncă este mai lung, iar lipsa celor dragi este apăsătoare. Fapt pentru care, după 15 sau chiar 20 de ani munciți în afara granițelor țării, au adunat banii necesari pentru a continua acasă, aici, în Borșa. Și astfel de mărturii mă fac să cred că tot mai mulți maramu­reșeni vor alege să revină la plaiurile natale, să ne reîntregim ca și comunitate și să luptăm cu toții, împreună, pentru județul nostru”, a declarat pre­ședintele Consiliului Ju­de­țean Maramureș, Gabriel Zetea.

Și primarul orașului Borșa, Ion Sorin Timiș a avut doar cuvinte de apreciere la adresa companiei ”Natura Betim”, partener al administrației locale în organizarea ”Întâlnirii borșenilor de pretutindeni”. În discursul său, edilul a precizat că afacerea cu hribi a familiei Timiș este una de succes și, în curând, tot mai multă lume va afla despre hribii procesați aici, care vor purta marca ”Fabricat în Borșa”. (a.b.m.)